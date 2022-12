Otamendi và Lautaro Martinez - “Đá như phá” vẫn thành… nhà vô địch World Cup

2 "sao quả tạ" suýt báo hại ĐT Argentina tại World Cup 2022

Trong cả 7 trận đấu của ĐT Argentina tại World Cup 2022, HLV Lionel Scaloni có lúc sử dụng Romero đá chính, có lúc thay bằng Lisandro Martinez hoặc có thời điểm dùng cả 2 cầu thủ này như trận tứ kết gặp Hà Lan. Nhưng có 1 người luôn chiếm trọn niềm tin của ông Scaloni, được ra sân trong đội hình xuất phát tất cả các trận và thậm chí không bị thay ra phút nào. Người đó là Nicolas Otamendi.

Thống kê chuyên môn này cho thấy HLV Scaloni tin tưởng Otamendi đến mức nào. Hậu vệ này có kinh nghiệm dày dạn, được đánh giá là sở hữu lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm và luôn tỏ ra bình tĩnh trong mọi tình huống.

Otamendi đá chính cả 7 trận và không ít lần khiến Argentina gặp khó khi mắc sai lầm nghiêm trọng ở những thời điểm nhạy cảm. Ảnh: CODE Sports

Mặc dù vậy, Otamendi đã đền đáp niềm tin của HLV Scaloni cùng các đồng đội như thế nào? Với vị trí quan trọng trong hệ thống phòng thủ, chỉ cần mắc 1 sai lầm nhỏ thôi cũng có thể phải trả giá đắt, nhưng Otamendi thậm chí còn phạm ít nhất 2 lỗi nghiêm trọng khiến Argentina thủng lưới ở những thời điểm cực kỳ nhạy cảm.

Đầu tiên, anh phạm lỗi với đối phương trong trận tứ kết gặp Hà Lan ở phút bù giờ thứ… 10. Khi ấy, Argentina đang dẫn 2-1 và chỉ còn cách chiến thắng ở thời gian thi đấu chính thức chỉ vài giây. Nhưng sai lầm của Otamendi đã khiến Argentina phải đối diện với một quả phạt trực tiếp rất nguy hiểm và từ pha bóng này, Hà Lan đã có bàn gỡ hòa 2-2.

Rạng sáng nay, trong trận chung kết gặp ĐT Pháp, lại là Otamendi chơi bóng hời hợt đến mức chủ quan và sau đó phải phạm lỗi trong vòng cấm địa ở phút 80. ĐT Argentina khi đó đang dẫn 2-0, nhưng phải chịu 1 quả phạt đền, bị Mbappe gỡ lại 1 bàn. Chỉ 1 phút sau, Otamendi thiếu tập trung và không có sự bọc lót tốt, để Mbappe ghi thêm bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho ĐT Pháp.

Ngoài "dấu ấn" khi phòng ngự như một kẻ nghiệp dư của Otamendi, ĐT Argentina còn sở hữu thêm "chân gỗ" Lautaro Martinez. Trong thời điểm Paulo Dybala không có được thể trạng sung mãn do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Lautaro được HLV Scaloni lựa chọn là tiền đạo chủ lực ở trận ra quân gặp Ả rập Xê út.

Không phủ nhận, anh này chơi rất tích cực và chịu khó dứt điểm khi có cơ hội. Nhưng Lautaro đã không thể có bàn thắng ở trận đấu ấy, một phần do trọng tài xử lý thiếu chính xác khi bắt việt vị, phần khác do thiếu may mắn.

Đến trận gặp Mexico, Lautaro vẫn được HLV Scaloni cho vào sân ngay từ đầu. Nhưng dường như, việc "tịt ngòi" ở trận đầu tiên đã khiến sự tự tin của Lautaro suy giảm rất nhiều. Anh thi đấu vật vờ, không tạo ra dấu ấn đáng kể nào và cuối cùng bị thay ra.

Lautaro Martinez chơi kém cỏi và không ghi được bàn thắng nào tại World Cup 2022. Ảnh: CODE Sports

Kể từ trận đấu với Ba Lan ở lượt cuối vòng bảng, bất kể Argentina chơi 2 hay 3 tiền đạo, "vị trí" của Lautaro đều là 1 chỗ trên… ghế dự bị. Ngay cả khi được cho vào sân thi đấu, Lautaro cũng vô duyên một cách khó hiểu, bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn theo cách rất khó tin. Điều đó khiến anh trải qua một World Cup thất vọng trên phương diện chuyên môn cá nhân khi không ghi được bàn thắng nào.

Dù chơi rất kém cỏi, nhưng bộ đôi Otamendi và Lautaro Martinez vẫn trở thành nhà vô địch thế giới. Họ đã thi đấu mờ nhạt, tuy nhiên vẫn được các đồng đội "gánh" và người hâm mộ Argentina có lẽ cũng không còn trách móc 2 cầu thủ này quá nhiều khi Albiceleste đã lên ngôi quán quân tại World Cup 2022.