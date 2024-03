Hải Phòng: Ôtô chở học sinh đi trải nghiệm gặp tai nạn làm hai học sinh văng khỏi xe

Sáng7/3, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua địa bàn quận Dương Kinh, TP Hải Phòng xảy ra một vụ va chạm giữa ô tô khách và xe tải, khiến hai học sinh rơi ra khỏi xe và bị thương nhẹ.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe đang chở 42 học sinh trường THCS Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) đi tham quan trải nghiệm tại Khu di tích K9 và Làng văn hóa các dân tộc thiểu số.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h45 ngày 7/3, tại đường Phạm Văn Đồng (khu vực lối mở vào đường Đại Thắng).

Lúc này, xe tải BKS 35H-019.78 do anh Đinh Văn S (sinh năm 1997, trú tại Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình) điều khiển hướng cầu Rào – Đồ Sơn va chạm với xe ô tô khách BKS 15F-002.76 do anh Nguyễn Văn Ch (sinh năm 1978, trú tại Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng) điều khiển.

Hình ảnh vụ tai nạn tại hiện trường. Ảnh: ST

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo quận Dương Kinh cho biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan đã nhận được báo cáo của Ban giám hiệu Trường THCS Hòa Nghĩa về vụ việc trên.

Theo đó, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách chở 42 học sinh trường THCS Hòa Nghĩa đi từ đường Đại Thắng ra đường Phạm Văn Đồng.

Cú va chạm khiến hai học sinh học lớp 8 của trường THCS Hòa Nghĩa bị rơi ra khỏi xe. Hai học sinh đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học Biển TP Hải Phòng.

Rất may hai cháu chỉ bị chấn thương phần mềm, không nghiêm trọng. Hai cháu đã được đưa về gia đình theo dõi, còn nhà trường vẫn tiếp tục đưa các học sinh còn lại đi trải nghiệm như đúng kế hoạch.