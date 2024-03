Ngày 6/3, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã tạm giữ Hoàng Quốc Anh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc vờ giúp người bị tai nạn để chiếm đoạt tài sản.



Bắt đối tượng vờ giúp người gặp tai nạn rồi chiếm đoạt tài sản

Trước đó, rạng sáng 1/3, anh T.A.T. (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Thị Chì, hướng từ ấp Bến Đình đi Tỉnh lộ 7.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc. Nguồn: Thành Tâm.

Khi đến địa bàn xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, anh T. gặp tai nạn giao thông nằm bất động. Ít phút sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai điều khiển xe máy tới, phát hiện anh T. bị tai nạn giao thông.

Hoàng Quốc Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Đoạn đường nơi anh T. gặp tai nạn. Ảnh: A.X.

Thay vì giúp nạn nhân bằng cách đưa đi cấp cứu hay hô hoán nhờ giúp đỡ, thì đối tượng đến gần chỗ anh T. rồi ngồi xuống vờ như giúp đỡ, kiểm tra gì đó rồi bỏ đi.

Sau đó, anh T. được người đi đường phát hiện, báo cho gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương khắp cơ thể và bị gãy xương vai.

Qua kiểm tra, người thân phát hiện anh T. bị mất chiếc bóp, bên trong có khoảng 4 triệu đồng, sợi dây chuyền vàng trị giá 15 triệu đồng, điện thoại iPhone 14 Pro cùng một số giấy tờ tùy thân… nên đến Công an xã An Nhơn Tây trình báo.

Công an huyện Củ Chi đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc, phối hợp với Công an xã An Nhơn Tây trích xuất camera, điều tra, làm rõ.



Đến chiều 5/3, Công an huyện Củ Chi đã bắt giữ đối tượng Hoàng Quốc Anh, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Anh đã khai nhận hành vi giả vờ giúp đỡ người gặp tai nạn trên đường để lấy trộm tài sản của nạn nhân.