Ôtô cũ, ôtô nhập khẩu khó cạnh tranh sau chính sách giảm phí trước bạ 50%

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Minh Độ - chủ showroom ôtô cũ trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội cho biết, chính sách giảm phí trước bạ 50% chỉ áp dụng đối với xe mới sản xuất lắp ráp trong nước. Từ khi có chính sách này, nhiều người dân có tâm lý quan tâm mua loại xe này. Do đó, thị trường ôtô cũ vốn gặp khó khăn nay lại càng thêm trở ngại. Để giải quyết bài toán bán hàng, cửa hàng của anh đã phải giảm giá kịch sàn mà khách vẫn vắng.

Thị trường ôtô cũ ảm đạm sau giảm phí trước bạ 50%. Ảnh Minh Độ

Còn anh Trần Sơn - nhân viên một cửa hàng bán dòng xe sang nhập khẩu cho biết, từ đầu năm đến nay, doanh số xe nhập khẩu vốn đã thấp do thu nhập của người dân giảm, từ khi có chính sách giảm phí trước bạ 50% cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước, thị trường xe nhập khẩu càng ảm đạm hơn.

Theo thông tin mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, thị trường ôtô Việt Nam tháng qua có nhích lên nhưng vẫn rất thấp so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm, doanh số bán ôtô chỉ đạt gần 177.000 xe, bằng gần 1/3 so với cả năm 2022. Dự báo cả năm 2023, lượng tiêu thụ ôtô chỉ bằng 70% so với năm trước.

Số liệu cũng cho thấy thị trường ôtô chỉ khởi sắc ở dòng xe sản xuất lắp ráp trong nước. Cụ thể, xe lắp ráp trong nước tăng tới 28% còn xe nhập khẩu nguyên chiếc chỉ đạt 8.312 xe, giảm 4% so với tháng trước.