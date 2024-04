Pakistan: Chặn đứng vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe chở người nước ngoài

Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường một vụ nổ ở Peshawar, miền Tây Bắc Pakistan ngày 11/9/2023. Ảnh tư liệu, minh họa: THX/TTXVN

Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra khi một đối tượng định đánh bom liều chết và 2 tay súng tấn công đoàn xe chở 5 công dân Nhật Bản tại khu vực Mansehra, ở thị trấn Landhi, thuộc vùng Karachi. Cảnh sát đã nổ súng ngăn chặn kịp thời vụ tấn công. Vụ việc đã khiến 3 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên an ninh. Các lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa 5 người Nhật Bản đến địa điểm an toàn.

Biệt đội rà phá bom mìn đã phát hiện vũ khí và lựu đạn trong người các phần tử khủng bố. Vụ tấn công này không gây thiệt hại đáng kể do bom chưa được kích nổ. Theo giới chức Pakistan, có đối tượng đã bỏ chạy khi cảnh sát nổ súng và lực lượng an ninh đang truy tìm người này.

Hiện chưa có nhóm nào nhận là thủ phạm vụ tấn công.