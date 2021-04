PAN của ông Nguyễn Duy Hưng tính mua lại cổ phần từ Lotte để 'thâu tóm' 100% Bibica

Chiều 29/4, Công ty CP Tập đoàn PAN (HNX: PAN) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2021.

Dây chuyền sản xuất bánh kẹo tại Bibica

Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.680 tỷ đồng, tăng 31% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 50 tỷ đồng, tăng 75% so với Q1/2020. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 22,4 tỷ, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải thích từ PAN, tăng trưởng doanh thu Q1/2021 năm nay chủ yếu đến từ mảng tôm xuất khẩu (tăng 36%), giống, nông sản (tăng 11%), bánh kẹo (tăng 63%) và cà phê (tăng 41%).

Tại mảng hạt điều, Tập đoàn đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh các sản phẩm giá trị gia tăng có thương hiệu, giảm tỉ trọng kinh doanh điều thô vốn mang lại doanh thu cao nhưng tỉ suất sinh lời rất thấp.

Về lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 50 tỷ đồng, tăng 75% và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 22,4 tỷ, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn so với cùng kỳ năm trước được đóng góp chủ yếu từ các mảng giống và nông sản (tăng 111%, đạt 34 tỷ), hạt (tăng 195%, đạt 5.5 tỷ), bánh kẹo (tăng gấp gần 6 lần từ 1 tỷ quý 1/2020 lên 7,5 tỷ quý 1/2021), nước mắm truyền thống (tăng 32%, đạt 6,5 tỷ). Mảng cà phê cũng giảm lỗ so với cùng kỳ 2020, đạt mức hòa vốn.

Sản xuất hạt điều tại Lafooco

Do chi phí logistic và nguyên liệu đầu vào tăng cao trong quý 1, mảng tôm xuất khẩu mặc dù doanh thu tăng trưởng 36% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 23%, đạt 31 tỷ. Công ty liên kết VFC đạt lợi nhuận sau thuế 32 tỷ tăng 29% so với cùng kỳ 2020, đóng góp 11 tỷ (tương đương Q1/2020) vào lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn.

Tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn đạt 11.929 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu kỳ. Các chỉ số khả năng thanh toán và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu cũng gần mức tương đương số tại thời điểm 31/12/2020.

Trong các quý tiếp theo, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, tập trung tiết giảm chi phí.

Đặc biệt, đại diện PAN cho biết sẽ đẩy nhanh việc mua lại cổ phần BBC từ Lotte để thực hiện kế hoạch nâng tỉ lệ sở hữu tại BBC lên 100%, đồng thời tiếp tục nâng tỉ lệ sở hữu tại VFC lên trên 50% để hoàn thiện chuỗi giá trị trong mảng nông nghiệp.