Pay cùng nhau – say ngàn deal với tài khoản thanh toán trên Sacombank Pay

Cụ thể, tất cả khách hàng đang sử dụng Sacombank Pay sẽ được tặng 20.000 đồng đối với mỗi lượt giới thiệu thành công người thân, bạn bè đăng ký, định danh, mở tài khoản thanh toán và nhập mã giới thiệu trên Sacombank Pay. Mã giới thiệu là số điện thoại khách hàng đăng ký Sacombank Pay và hiển thị trong mục "Giới thiệu bạn bè" trên ứng dụng. Số lượt giới thiệu không bị giới hạn, càng giới thiệu thành công nhiều lượt thì số tiền thưởng nhận được càng nhiều.

Ngoài ra, người được giới thiệu mở tài khoản thanh toán thành công cũng được tặng 50.000 đồng và được chọn số tài khoản đẹp, dễ nhớ như: số điện thoại, ngày tháng năm sinh, 4 số cuối tự chọn… để thuận tiện trong giao dịch hằng ngày.

Từ tháng 10/2020, Sacombank đã ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến hàng đầu để triển khai thành công tính năng eKYC trên Sacombank Pay. Từ đó, thay vì đến các điểm giao dịch của Sacombank, khách hàng có thể dễ dàng đăng ký thông tin cá nhân, xác thực trực tuyến 24/7, mở tài khoản và thẻ thanh toán ngay trên ứng dụng.

Sacombank Pay là ứng dụng quản lý tài chính đa tiện ích trên thiết bị di động, được đảm bảo an toàn thông tin theo chuẩn PCI DSS - chứng nhận cao nhất về an ninh, bảo mật trong lĩnh vực phát hành và chấp nhận thẻ có giá trị trên toàn cầu. Chỉ vài thao tác trên thiết bị, khách hàng dễ dàng đăng ký, xác thực trực tuyến, mở tài khoản thanh toán, liên kết với các tài khoản/thẻ/khoản vay/tiết kiệm tại Sacombank… và thực hiện mọi lúc mọi nơi đa dạng các giao dịch tài chính tiêu dùng theo xu hướng one stop bank (ngân hàng một chạm).

Các tính năng thường xuyên được nâng cấp, cập nhật, đáp ứng nhu cầu của khách hàng như chuyển tiền (đến tài khoản Sacombank, tài khoản ngân hàng khác, đến số thẻ, số điện thoại, bằng mã QR), rút tiền mặt tại ATM bằng mã QR, thanh toán (thẻ tín dụng, hóa đơn dịch vụ, mua sắm, nạp tiền…) với nhiều phương thức hiện đại như QR/không tiếp xúc, gửi tiết kiệm lãi suất cao hơn tại quầy, vay tiêu dùng nhanh chóng, mở thẻ siêu tốc cùng nhiều tiện ích khác như tra cứu/sao kê tài khoản, đăng ký trả góp 0%, mua bảo hiểm, lì xì, tích điểm đổi quà… Đặc biệt, trong mùa du lịch sắp đến, khách hàng có thể đặt vé máy bay, vé tàu xe, đặt khách sạn ngay trên ứng dụng, quản lý với chức năng khóa/mở khóa thẻ để luôn kiểm soát an toàn việc sử dụng thẻ, cũng như tìm kiếm nhiều điểm ưu đãi dành cho chủ thẻ Sacombank.

Từ nay đến hết ngày 30/6/2023, khi đăng ký mở mới thẻ tín dụng cá nhân Sacombank, khách hàng sẽ được miễn 100% phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên trọn đời (theo doanh số giao dịch), đồng thời miễn phí rút tiền mặt tại tất cả các ATM Sacombank trên khắp cả nước. Khi mở thẻ tín dụng Sacombank Visa, các chủ thẻ còn được hoàn tiền lên đến 500.000 đồng khi có tổng giá trị giao dịch phát sinh từ 1 triệu đồng. Đặc biệt, chủ thẻ tín dụng mới hoặc hiện hữu có cơ hội nhận tiền thưởng không giới hạn khi giới thiệu bạn bè, người thân mở thẻ tín dụng cá nhân Sacombank. Với mỗi lượt giới thiệu thành công mở thẻ Sacombank Infinite, người giới thiệu sẽ nhận được 1 triệu đồng hoặc 1 lượt chơi golf (ưu đãi sẽ gấp đôi đối với lượt giới thiệu mở thẻ Infinite thứ 21 trở đi). Với các dòng thẻ tín dụng khác, người giới thiệu sẽ nhận được 100.000 đồng/lượt giới thiệu thẻ thành công.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1800 5858 88 hoặc truy cập www.sacombank.com.vn.