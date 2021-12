PC Đắk Lắk: Công khai, minh bạch công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà

Hiện nay, để đảm bảo vận hành an toàn, an ninh hệ thống điện, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) đang thực hiện huy động công suất các nguồn điện thuộc quyền điều khiển, trong đó có nguồn ĐMTMN theo mức phân bổ của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) dựa trên phân bổ của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).



Mức huy động công suất ĐMTMN luôn được PC Đắk Lắk công khai, minh bạch và đảm bảo công bằng

Trong quá trình thực hiện, PC Đắk Lắk luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng theo đúng chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của EVNCPC. Theo đó mức công suất huy động dự kiến hằng tuần được thông báo công khai trên website của PC Đắk Lắk tại địa chỉ http://pcdaklak.cpc.vn, mức huy động công suất cụ thể hằng ngày đều được các Điện lực trực thuộc thông báo kịp thời đến các khách hàng/chủ đầu tư công trình ĐMTMN để phối hợp thực hiện. Ngoài ra, tình hình phụ tải, huy động các nguồn điện trong toàn hệ thống điện quốc gia cũng đã được A0 công bố hằng ngày tại địa chỉ: https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/200/Cong-suat-huy-dong/default.aspx .

Theo đánh giá của PC Đắk Lắk, trong thời gian vừa qua, sau khi nhận được thông báo kế hoạch huy động công suất nguồn ĐMTMN từ các Điện lực, các khách hàng/chủ đầu tư đã phối hợp rất tốt với Điện lực để thực hiện nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn hệ thống điện. Trường hợp khách hàng/chủ đầu tư chưa thực hiện việc phát công suất theo như thông báo thì sẽ thực hiện bù vào ngày kế tiếp.

Trong thời gian qua, PC Đắk Lắk đã thực hiện nhiều công trình đầu tư chống quá tải lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Dự kiến trong thời gian tới, hệ thống điện Quốc gia có thể vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng dư thừa công suất phát so với nhu cầu phụ tải trong một số thời điểm. Do đó, PC Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện huy động công suất nguồn ĐMTMN theo các mức phân bổ của A0 và của EVNCPC. Việc huy động công suất nguồn ĐMTMN là thực hiện lệnh điều độ trong điều hành hệ thống điện, PC Đắk Lắk rất mong muốn các khách hàng/chủ đầu tư công trình ĐMTMN chia sẻ với Công ty và tiếp tục phối hợp, thực hiện đúng kế hoạch huy động để đảm bảo vận hành an toàn, an ninh hệ thống điện Quốc gia.

Bên cạnh đó, việc giảm mức công suất huy động của nguồn ĐMTMN cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh của khách hàng/chủ đầu tư các công trình ĐMTMN. Công ty Điện lực Đắk Lắk rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của quý khách hàng/chủ đầu tư để Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện đảm bảo quốc phòng-an ninh và phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.