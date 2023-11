PC Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng

Năm 2023, PC Đắk Lắk được Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trên 287 tỷ đồng, thực hiện quản lý 98 dự án. Trong số này bao gồm 50 dự án chuyển tiếp thi công, quyết toán và 48 dự án giao mới năm 2023. Với khối lượng công việc này, hiện tại các đơn vị đang tập trung nhân lực, trang thiết bị, phương tiện để phấn đấu hoàn thành 100% công trình theo kế hoạch của EVNCPC giao, ngoại trừ các công trình chưa được cấp vật tư thiết bị theo phân bổ của Tổng Công ty trong năm nay. Công ty cũng phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt trên 98%.



Cùng với các công trình đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện, trong các năm gần đây, mục tiêu đầu tư xây dựng để nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo an toàn vận hành, từng bước nâng cấp hiện đại hóa lưới điện, trung tâm điều khiển, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đang được PC Đắk Lắk đặc biệt quan tâm. Qua đó, nền tảng cơ sở vật chất được xây dựng cũng đóng vai trò thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh.

PC Đắk Lắk thực hiện công trình đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện tại huyện Ea Súp.

Xác định điều này, Công ty chủ động tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 có trọng tâm, mục tiêu ngay từ khi khởi đầu hình thành danh mục dự kiến đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn hạng mục đầu tư có hiệu quả và trong hạn mức vốn được Tổng công ty phân bổ. Mặt khác, Công ty cũng xác định công tác đầu tư xây dựng về cơ bản luôn chú trọng vấn đề an toàn trong khâu cung cấp và sử dụng điện cho khách hàng. Với nguồn vốn hạn hẹp, cần đầu tư vào các dự án, công trình trọng điểm thuộc các khu vực trong tỉnh để đảm bảo các yêu cầu đặt ra.

Mặc dù trong quá trình triển khai các công trình, PC Đắk Lắk luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh nhưng công tác này vẫn còn một số vướng mắc, cần có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Trong đó, do địa bàn quản lý rộng, dàn trải, trong đó có nhiều khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa giao thông trở ngại, đi lại khó khăn. Đa phần lưới điện sử dụng nhiều năm, có nhiều đường dây xuống cấp trầm trọng dễ xảy ra nguy cơ mất an toàn. Trong các năm, ngành điện liên tục tiến hành sửa chữa, cải tạo nhưng cũng chưa đáp ứng hết được yêu cầu hiện tại. Phần thực hiện đầu tư xây dựng mới lưới điện theo quy hoạch còn gặp nhiều trở ngại do chỉ giới xây dựng các công trình điện theo quy hoạch nằm sâu trong đất của người dân. Công tác giải phóng mặt bằng, thỏa thuận tuyến gặp nhiều khó khăn do chi phí bồi thường hiện chưa phù hợp thực tế. Bên cạnh đó, sự leo thang vật giá thị trường ảnh hưởng rất lớn đến công tác mua sắm cung cấp các vật tư thiết bị. Sự biến động giá của vật tư thiết bị trên thị trường cũng kéo các chỉ số giá của tỉnh thay đổi theo. Trong khi đó, chính sách đầu tư của Chính phủ, của các Bộ ngành cũng thay đổi thường xuyên, làm ảnh hưởng rất nhiều đến hầu hết các khâu trong công tác đầu tư.

Nhiều công trình do PC Đắk Lắk thực hiện được đưa vào vận hành đúng thời hạn đã góp phần nâng cấp, hiện đại hóa lưới điện.

Với những khó khăn đó, kết quả thực hiện công tác đến nay chưa đạt như kỳ vọng nhưng đây vẫn là sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV Công ty trong quá trình triển khai. Hiện tại, khối lượng thực hiện theo kế hoạch năm 2023 còn tương đối lớn, thời gian còn lại cũng không nhiều. Do đó, các đơn vị có liên quan phải cùng phối hợp tốt với các giải pháp triển khai thực hiện đồng bộ về thi công, hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu, các thủ tục hiệu chỉnh thiết kế, phụ lục hợp đồng, lên phiếu giá và cập nhật các dữ liệu, tài liệu phù hợp với các công tác nhập xuất vật tư thiết bị.

Trong quá trình mua sắm, cấp phát, nhập xuất các vật tư thiết bị cần theo dõi kỹ lưỡng việc thừa, thiếu, thu hồi. Công tác bàn giao hồ sơ nghiệm thu, hóa đơn chi phí của mỗi dự án đã được PC Đắk Lắk giao cho các phòng Kế hoạch vật tư và Tài chính kế toán cùng phối hợp.

Một số công trình còn phải phù hợp với lịch cắt điện thi công nên cần có kế hoạch phối hợp thực hiện sớm, hạn chế các phát sinh liên quan đến việc tổ chức mua sắm vật tư thiết bị cho công trình vào cuối năm thì mới đảm bảo hoàn thành kịp tiến độ.

Cùng với việc tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình được giao, PC Đắk Lắk cũng đã đăng ký danh mục, chuẩn bị cho công tác đầu tư năm 2024 và được Tổng Công ty phê duyệt. Theo đó, trong năm tới PC Đắk Lắk được EVNCPC giao 36 danh mục dự án. Hiện tại, Công ty cũng đang phấn đấu hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và đăng ký nhu cầu mua sắm vật tư thiết bị cho các dự án này.