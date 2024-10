PC Đắk Lắk: Vận hành ổn định lưới điện 110kV trong mùa mưa bão

Hiện PC Đắk Lắk quản lý 25 tuyến đường dây 110kV với chiều dài trên 515 km; 14 trạm biến áp (TBA) 110kV có tổng công suất 795 MVA. Hệ thống điện cao thế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trải dài, đi qua nhiều địa hình phức tạp, đồi núi, sông suối hiểm trở nên rất khó khăn trong công tác kiểm tra, sửa chữa và xử lý sự cố, nhất là khi có mưa lớn, gió lốc. Trong khi đó, mùa mưa Tây nguyên thường kéo dài khoảng 6 tháng mỗi năm.

Hằng năm, để giảm thiểu thấp nhất các sự cố xảy ra trong thời điểm này, Công ty đã giao cho Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Đắk Lắk xây dựng, triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Qua đó, CBCNV đơn vị luôn chủ động vật dụng, vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời cung ứng, xử lý tình huống khi cần thiết.



Công nhân Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Đắk Lắk thực hiện gia cố móng trụ trước mùa mưa bão

Đồng thời, Xí nghiệp cũng được giao và thực hiện tốt công tác sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết, nâng cấp các tuyến đường dây cùng các trạm biến áp trước và trong mùa mưa bão. Theo thống kê, từ đầu năm 2024, Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Đắk Lắk đã tổ chức bổ sung tiếp địa dòng trên gần 80 vị trí thuộc đường dây 110kV thuộc huyện Ea Súp, Ea H'leo, Cư Mgar. Trong đó, có nhiều điểm giáp ranh quan trọng nhằm tăng khả năng dẫn dòng sét từ dây tiếp địa hiện hữu xuống hệ thống tiếp địa gốc của các cột. Cũng trong giai đoạn năm 2023-2024, PC Đắk Lắk đã bố trí nguồn vốn thực hiện thi công công trình đầu tư xây dựng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các đường dây 110kV khu vực Krông Năng – Ea Kar, Buôn Ma Thuột với việc thay thế gần 30 cột thép để nâng cao khoảng cách pha – đất trên các tuyến đường dây.

Với phương châm mỗi CBCNV là những tuyên truyền viên tích cực, PC Đắk Lắk luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão trên các trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook của ngành điện. Đối với lưới điện 110kV, đơn vị tăng cường các thông tin tuyên truyền bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong mùa mưa bão, hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, tránh theo đúng quy định, không xâm phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công ty đã phát hơn 1.350 tờ rơi đến người dân gần đường dây 110kV tại khu vực huyện Krông Búk, Cư M'gar, Cư kuin, Krông Pắk, Eakar, Tp. Buôn Ma Thuột.

Đối với đặc thù của lưới điện 110kV, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quản lý vận hành xuyên là tổ chức phát quang hành lang toàn tuyến, đảm bảo hành lang an toàn cho toàn bộ các tuyến đường dây; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xử lý triệt để các vụ vi phạm hành lang lưới điện, có phương án bảo vệ các công trình điện khi có xuất hiện mưa bão, giông lốc, sấm sét xảy ra.

Đồng thời, đơn vị quản lý vận hành cũng tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra định kỳ ngày, đêm đối với hệ thống lưới và các thiết bị điện thuộc đia bàn quản lý, đặc biệt là các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập cục bộ được tăng cường để có phương án bảo vệ, xử lý kịp thời. Với phương châm này, năm 2024, PC Đắk Lắk đã kiểm tra định kỳ ngày gần 250 lần tại hơn 2.800 vị trí; kiểm tra định kỳ đêm khoảng 45 lần với gần 300 lượt vị trí. Qua đó, đơn vị đã thực hiện xử lý các vị trí cột bị xói lở đất khi mưa to, khơi thông dòng chảy, nạo vét mương thoát nước, kè móng tại các vị trí xung yếu trên các tuyến đường dây AJunPa – Ea H'leo, Krông Búk – Cư M'gar, Krông Ana - EaKar.

Song hành với công tác kiểm tra và xử lý kịp thời các hiện tượng bất thường trên các tuyến đường dây và TBA 110kV trước và trong mùa mưa bão, PC Đắk Lắk cũng yêu cầu các tổ trực vận hành, trực xử lý sự cố luôn chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai, sự cố xảy ra. Công ty cũng chủ động làm việc với các đơn vị có liên quan sẵn sàng triển khai các phương án phối hợp, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp để đảm bảo cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân.