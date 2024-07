PC Đắk Nông: Tăng cường phòng ngừa sự cố lưới điện, tai nạn điện xảy ra trong mùa mưa bão

Hiện, PC Đắk Nông đang quản lý 7 trạm biến áp 110 kV, với tổng dung lượng 343 MVA; 1.634 trạm biến áp phụ tải, với dung lượng 242.886 kVA; 2.329 km đường dây hạ áp, 1.833 km đường dây trung áp. Lưới điện trải trên địa bàn rộng, nhiều khu vực địa hình phức tạp, đồi núi hiểm trở, nhiều cây cối. Mùa mưa thường kèm theo sét và giông lốc, cùng với việc người dân trồng các loại cây lâu năm nên có nguy cơ gặp sự cố trong mùa mưa bão, giông lốc.



Nhằm chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm 2024, Công ty đã chỉ đạo các Điện lực, Đội QLVHLĐCT tăng cường kiểm tra hệ thống lưới điện, kịp thời phát hiện và có phương án cải tạo, sửa chữa những điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra mất an toàn điện; đồng thời bố trí lực lượng sẵn sàng trực vận hành, xử lý sự cố, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư dự phòng, nhân lực, đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi mưa bão xảy ra.

Nhân viên PC Đắk Nông tuyên truyền các giải pháp an toàn điện tới khách hàng

Là một trong những địa bàn vùng sâu, vùng xa, Điện lực huyện Tuy Đức đang quản lý gần 185 km đường dây trung áp, hơn 219 km đường dây hạ áp và 164 trạm biến áp phân phối. Mùa mưa khu vực này kéo dài, thường kèm theo giông sét và lốc, gây ảnh hưởng nhiều đến lưới điện. Vì vậy trước mùa mưa bão, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, củng cố và khắc phục những tồn tại trên lưới điện; xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), tổ chức diễn tập xử lý các tình huống; đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị sẵn sàng xử lý nhanh nhất các sự cố khi có tình huống xảy ra.

Ngoài Điện lực Tuy Đức, các đơn vị trực thuộc PC Đắk Nông cũng đã tiến hành kiểm tra hành lang lưới điện và các trạm biến áp 110 kV, thực hiện phát quang hành lang tuyến, xử lý chằng néo, chặt tỉa những cây cao ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây. Trong năm 2024, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Đắk Nông đã lập phương án sửa chữa thường xuyên để đền bù, hỗ trợ 119 cây cao su ngoài hành hang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây trên các ĐZ 110kV Bù Đăng - Đắk R'lấp và Đắk R'lấp 2-Alumin Nhân Cơ.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động công tác ứng phó để giảm thiểu thiệt hại của thiên tai, nhanh chóng khôi phục cung cấp điện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCTT&TKCN địa phương để thực hiện tốt công tác chuẩn bị ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nội dung tuyên truyền về an toàn điện do Công ty Điện lực Đắk Nông thực hiện có hình ảnh trực quan, nội dung súc tích nên người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Ngoài ra, để góp phần ngăn ngừa và phòng tránh nguy cơ xảy ra tai nạn điện trong nhân dân, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến người dân các biện pháp để phòng tránh tai nạn điện, đồng thời tiến hành gửi thông báo đến tất cả các huyện, thành phố để phối hợp, hỗ trợ các Điện lực trong công tác bảo vệ công trình lưới điện cao áp và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.

Ông Huỳnh Văn Huệ - Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Đắk Nông- cho biết: "Để hạn chế rủi ro và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn điện trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Đắk Nông luôn chú trọng và quan tâm đến công tác kiểm tra và củng cố lưới điện và tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn trong nhân dân. Đồng thời, người dân cần cẩn trọng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những biện pháp đảm bảo an toàn điện. Khi có các vấn đề về điện, dịch vụ điện, người dân cần gọi ngay tới Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001909 của Tổng công ty Điện lực miền Trung để được hỗ trợ".

Cùng với công tác đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão, PC Đắk Nông khuyến cáo khách hàng sử dụng điện nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn điện, có thể giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố điện, góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.