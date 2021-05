PC Gia Lai tăng cường chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông

Cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai được bó gọn đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị

Trong những năm qua, do tốc độ phát triển mạnh mẽ của dịch vụ viễn thông, internet, truyền hình…, các doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới dẫn đến tình trạng số lượng cáp treo trên các cột điện tăng nhanh. Nhiều nơi cáp viễn thông được treo không đúng quy chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo độ cao, độ võng của cáp và kết cấu chịu lực của cột treo cáp; cáp treo không gắn thẻ nhận biết, thẻ báo độ cao khi qua đường giao thông…, gây khó khăn cho việc quản lý. Bên cạnh đó, việc treo cáp lộn xộn, không gọn gàng còn gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, lưới điện.

Trước thực trạng đó, Công ty Điện lực (PC Gia Lai) đã triển khai thực hiện làm gọn, chỉnh trang cáp viễn thông tại các khu vực thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng với đó, Công ty phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành, thị và các doanh nghiệp viễn thông thường xuyên tổ chức rà soát các tuyến đường trên địa bàn tỉnh để thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp treo.

PC Gia Lai triển khai sắp xếp, tháo gỡ, bó gọn cáp viễn thông

Trong quá trình thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp cũng đã gặp rất nhiều khó khăn do nhiều cáp viễn thông treo trên cột, đan xen với dây cáp điện, cây xanh. Ngoài ra cáp viễn thông còn vướng vào biển hiệu, đèn trang trí, mái tôn của nhiều hộ dân ven đường. Tuy nhiên, với sự tích cực tuyên truyền, vận động và nhận được sự đồng thuận của người dân, các khó khăn vướng mắc đã được tháo gỡ kịp thời; công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đã đề ra.

Cho tới thời điểm này, cáp viễn thông trên hơn 240 km chiều dài tuyến đường đã được bó gọn, góp phần đảm bảo an toàn thông tin, an toàn lưới điện và làm thay đổi diện mạo đô thị trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, PC Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông với khối lượng hơn 45km chiều dài trên 73 tuyến đường nội thị tại thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, thị trấn K'Bang, Đăk Pơ, Đak Đoa. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước 30/9/2021.