PC Kon Tum bảo đảm an toàn lưới điện trước mùa mưa bão

Theo đó, PC Kon Tum yêu cầu các đơn vị trực thuộc lập phương án cụ thể tập trung nhân lực tổng kiểm tra, củng cố nguồn và lưới điện tại các vị trí xung yếu; tổ chức thực hiện vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp (TBA) 110kV và tủ hộp bộ 22kV, kiểm tra siết lại tất cả các đầu cốt kẹp cực, bôi mỡ tiếp xúc các bộ truyền động của các tủ hộp bộ 22kV, các máy cắt 110kV, các dao cách ly, dao tiếp địa đi kèm…; huy động hàng trăm lượt nhân công, vật tư thiết bị, phương tiện phát quang hành lang tuyến có nguy cơ ngã vào đường dây trên địa bàn toàn tỉnh.



Để tăng cường tính chủ động, sẵn sàng trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), kịp thời ứng phó với mọi tình huống sự cố xảy ra do thiên tai, PC Kon Tum đã tổ chức diễn tập PCTT&TKCN định kỳ năm 2022 (theo cả hai cơ chế điều hành và thực hiện tại hiện trường) tại Điện lực Sa Thầy và trực tuyến tại các điểm cầu của các đơn vị trực thuộc.

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về an toàn điện, phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân về an toàn cây trồng gần đường dây điện, an toàn xây nhà gần đường dây điện, giới hạn hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Bên cạnh đó, PC Kon Tum vận động người dân tự chặt tỉa cành phòng ngừa cây chạm vào dây gây chập điện, dẫn đến cháy hỏng thiết bị điện và đề phòng tai nạn điện có thể xảy ra khi mưa bão.

Mặt khác, đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương vận động người dân tự kiểm tra, khắc phục các hư hỏng đường dây sau công tơ và mạng điện sinh hoạt trong từng hộ gia đình.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp và sự chủ động nói trên, PC Kon Tum tin rằng sẽ ứng phó kịp thời các sự cố do thiên tai gây ra theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục.