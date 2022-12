PC Kon Tum: Dành hơn 1,6 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trong năm 2022

Ngày 19/12, Công ty Điện lực Kon Tum (PC Kon Tum) tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023.

Quang cảnh hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023 do PC Kon Tum tổ chức

Trong năm 2022, PC Kon Tum đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch EVNCPC giao, hoàn thành toàn diện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022 của Công ty đề ra. Trong đó, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, đảm bảo cấp điện an toàn cho công tác diễn tập phòng thủ tỉnh Kon Tum năm 2022.

Hệ thống lưới điện được quan tâm đầu tư xây dựng nên đã đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 102/102 xã, phường, thị trấn có điện lưới Quốc gia; 100% hộ dân có điện sử dụng. Trong năm, PC Kon Tum không để xảy ra sự cố lưới điện 110kV, không để xảy ra tai nạn lao động.

PC Kon Tum hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện hơn 508 triệu kWh, tăng 5,32% so với năm 2021. Tổn thất điện năng thực hiện 1,99%, thấp hơn 0,41% so với kế hoạch giao và giảm 0,74% so với năm 2021. Các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện đều vượt kế hoạch giao và tốt hơn năm 2021, trong đó thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối là 220 phút/khách hàng (bằng 63,89% kế hoạch giao) và giảm 146 phút (tương ứng giảm 39,88%) so với năm 2021. Giá bán điện bình quân thực hiện 1.902,10 đồng/kWh, cao hơn 18,3 đồng/kWh so với năm 2021 và vượt 5,10 đồng/kWh so với kế hoạch.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sinh hoạt của người dân, PC Kon Tum luôn coi trọng công tác an sinh xã hội. Trong năm 2022, công ty đã chi số tiền hơn 1,6 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội và thực hiện nhiệm vụ Tổ công tác 262 theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc giúp đỡ các xã Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) phát triển kinh tế - xã hội.

PC Kon Tum phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ bà Y Mác tại xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị cũng như những kết quả mà PC Kon Tum đạt được trong năm 2022. Đặc biệt, với những thành tích như không để xảy ra sự cố lưới điện 110kV; không để xảy ra tai nạn lao động; tổn thất điện năng thực hiện 1,99%; các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện đều vượt kế hoạch giao và tốt hơn năm 2021, trong đó thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối là 220 phút/khách hàng đã đóng góp rất hiệu quả vào thành tích chung của toàn EVNCPC trong năm 2022. Năm 2023 được xem là năm "bản lề" trong 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

"Đề nghị tập thể CBCNV PC Kon Tum tiếp tục nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số từ cấp quản lý đến người lao động trong đơn vị cũng như khách hàng sử dụng điện trên địa bàn; nỗ lực đảm bảo an toàn doanh nghiệp cũng như an toàn cho người lao động – đây được xem như yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Đồng thời nhận diện những khó khăn, thách thức để tìm ra hướng giải quyết, khắc phục tồn tại trong thời gian tới; phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, đảm bảo đời sống, thu nhập cho CBCNV trong toàn đơn vị", ông Thanh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Trung phát biểu tại hội nghị

Với chủ đề "Tiết kiệm chống lãng phí", trong năm 2023, PC Kon Tum sẽ tập trung mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ. Bao gồm: Vận hành an toàn, ổn định hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh; trong cung ứng điện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra tai nạn lao động; không để xảy ra sự cố lưới 110kV; giảm suất sự cố lưới trung áp; tổ chức thực hiện tốt theo các chủ đề năm 2023 của EVN, thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch EVNCPC giao; nâng cao hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn lưới điện, chất lượng dịch vụ khách hàng, thực tiện tốt lộ trình chuyển đổi số EVNCPC; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh và đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp, xây dựng đoàn kết nội bộ đơn vị.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân của PC Kon Tum đã được biểu dương, khen thưởng

Các tập thể và cá nhân của PC Kon Tum nhận giấy khen tại hội nghị

Tại hội nghị, 14 tập thể và 44 cá nhân đã được tặng Giấy khen của Ủy ban Quản lý vốn, danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ủy ban Quản lý vốn, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giấy khen của EVNCPC và PC Kon Tum.