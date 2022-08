PC Kon Tum: Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, vận hành lưới điện phân phối

Xác định ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số chính là chìa khóa cho sự phát triển bền vững, Công ty Điện lực Kon Tum (PC Kon Tum) đã chủ động và tích cực trong việc nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, số hóa mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện. Từ đó, góp phần gia tăng độ tin cậy cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng như tiêu dùng của người dân.



Hiện nay, PC Kon Tum đã ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong quản lý vận hành lưới điện. 100% các (trạm biến áp) TBA 110 kV đã được ứng dụng công nghệ SCADA-DMS, giám sát điều khiển xa 6/6 TBA 110 kV không người trực, kết nối tại Trung tâm điều khiển Kon Tum 125 máy cắt, 85 dao cắt phụ tải LBS, ứng dụng phương pháp sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng vận hành của thiết bị (CBM) cho hệ thống nguồn lưới điện, các ứng dụng các phần mềm PMIS, quản lý MBA, OMS… Trong quản lý vận hành, PC Kon Tum đang phát triển và thử nghiệm phần mềm số hóa quản lý vận hành lưới điện hạ thế, dự án xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ, dự án kho dữ liệu tập trung, số hóa quy trình...

Trung tâm điều khiển của PC Kon Tum

Bên cạnh đó, PC Kon Tum còn tập trung phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước tự động hóa và hiện đại hóa công tác vận hành, quản lý hệ thống là một đòi hỏi cấp thiết của ngành điện. Với mục tiêu giảm số người trực, nâng cao hiệu quả vận hành tại các trạm biến áp 110 kV, việc chuyển đổi số sử dụng các phần mềm như Pmis, CBM, phần mềm quản lý kỹ thuật nguồn điện, lưới điện, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý kỹ thuật giúp các trạm điện vận hành an toàn, tối ưu, tăng hiệu suất và giảm chi phí.

Đặc biệt, hệ thống SCADA điều khiển - giám sát (từ xa), thu thập - xử lý dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đi vào hoạt động từ năm 2015 giúp công tác quản lý vận hành đạt hiệu quả rõ rệt, giảm bớt việc ghi chép các thông số hàng ngày, chế độ báo cáo trực ca được thực hiện và lưu trên phần mềm quản lý, thao tác đóng cắt thiết bị từ Trung tâm điều khiển xa nên giảm được thời gian thao tác, từ đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên hệ thống. Đây là giải pháp tối ưu cho hệ thống điện, được quản lý vận hành tự động, bảo đảm độ chính xác của thiết bị, giải quyết được vấn đề quá tải, giảm thiểu sự cố, nâng cao mức độ an toàn và đáp ứng được các yêu cầu về quản lý vận hành.

Hiện nay, toàn bộ dữ liệu thông số vận hành của các thiết bị trên lưới điện tỉnh Kon Tum đều được lưu trữ trên hệ thống SCADA (hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu). Tuy nhiên, việc theo dõi các thông số này để phục vụ cho quá trình vận hành, điều độ hệ thống điện chỉ được thực hiện khai thác tại Trung tâm điều khiển Kon Tum vì dữ liệu SCADA thuộc hệ thống mạng OT (mạng được bảo mật tuyệt đối, không chia sẻ ra mạng ngoài nhằm chống lại tấn công mạng).

Do đó, xuất phát từ nhu cầu khai thác dữ liệu SCADA phục vụ tốt cho công tác quản lý vận hành nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật an toàn thông tin, PC Kon Tum đã nghiên cứu, xây dựng chương trình "Dashboard chia sẻ dữ liệu SCADA các thiết bị đóng cắt trên lưới điện", qua đó giúp các đơn vị nắm bắt thông tin một cách chủ động và kịp thời, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý vận hành lưới điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và dịch vụ cho khách hàng.

Dashboard chia sẻ dữ liệu SCADA các thiết bị đóng cắt trên lưới điện

Thông qua các hoạt động đã và đang triển khai, có thể khẳng định, chuyển đổi số đang được PC Kon Tum ứng dụng trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các chủ trương, chính sách của Chính phủ về số hóa tất cả các lĩnh vực. Thời gian tới, PC Kon Tum sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời khẩn trương thiết lập, vận hành hệ thống an toàn số và hạ tầng an ninh bảo mật nhằm đáp ứng tốt hơn nữa công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin.