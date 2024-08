PC Quảng Nam chủ động phương án đảm bảo cung cấp điện dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Công ty sẽ không tạm ngưng cấp điện để công tác trong các ngày nghỉ Lễ (từ ngày 31/8 đến hết ngày 03/9/2024), trừ khi có sự cố cần xử lý.

PC Quảng Nam dự kiến công suất phụ tải cực đại trong dịp Lễ là 347,72MW (ngày 02/9/2024), tăng 9,0% so với cùng kỳ năm 2023 (319,01MW).

PC Quảng Nam bảo dưỡng, xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện. Ảnh: Điện lực Núi Thành, Đội QLVH lưới điện lưới cao thế.

Theo đó, Công ty triển khai phương thức vận hành nguồn, lưới điện đảm bảo an toàn, tin cậy; ưu tiên các địa điểm diễn ra lễ, hội, hoạt động chính trị, văn hoá và nhu cầu của người dân dịp lễ; trong đó xem xét bố trí máy phát điện dự phòng.

Công ty tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực thao tác lưu động, xử lý sự cố (24/24h) trong các ngày nghỉ lễ; chủ động vật tư thiết bị dự phòng kịp thời xử lý sự cố; phối hợp với địa phương các cấp triển khai phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

PC Quảng Nam đề nghị người dân phối hợp, hỗ trợ bảo vệ an toàn hành lang lưới điện.

Trong những năm qua, vào dịp lễ Quốc khánh và Tết Trung thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra nhiều sự cố do các đội lân bắn pháo kim tuyến văng lên đường dây điện ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho khách hàng. Để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện và ngăn ngừa các sự cố xảy ra trong dịp lễ Quốc khánh 02/9 và Tết Trung thu 2024, các Điện lực trực thuộc PC Quảng Nam đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp.



Trong đó, tham mưu văn bản báo cáo UBND các huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn quản lý để chỉ đạo các ngành liên quan có biện pháp ngăn chặn tình trạng bắn pháo kim tuyến gần lưới điện trong các buổi biểu diễn múa lân; tổ chức tuyên truyền cho người dân bằng nhiều hình thức về những nguy hiểm xảy ra khi sử dụng pháo kim tuyến gần lưới điện.

Từng đơn vị tăng cường công tác kiểm tra quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp; thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố lưới điện, dùng camera nhiệt kiểm tra mối nối các đường trục tải lớn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố lưới điện, đảm bảo vận hành lưới điện tin cậy và ổn định.

PC Quảng Nam tổ chức trực 24/24, tiếp nhận và xử lý kịp thời sự cố, nhanh chóng khôi phục việc cấp điện trở lại cho khách hàng. Ảnh: Điện lực Núi Thành.

Để tránh gây sự cố làm gián đoạn cung cấp điện và đảm bảo an toàn điện trong nhân dân, PC Quảng Nam đề nghị người dân phối hợp, hỗ trợ ngành điện trong việc phát quang bảo vệ an toàn hành lang lưới điện; khuyến nghị không thả diều gần đường dây mang điện, không bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây vi phạm hành lang an toàn lưới điện; cần chú trọng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý; không sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn như: máy điều hòa, máy bơm nước, máy giặt, bàn ủi, lò vi sóng… để tránh quá tải gây mất điện, gây sự cố cháy nổ.

Thời gian qua, dù gặp khó khăn, nhất là thời tiết nắng nóng, lốc, sét… nhưng PC Quảng Nam đã cấp điện ổn định cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhất là cấp điện an toàn phục vụ các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh như: Tuần lễ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, Lễ hội sâm Ngọc Linh, Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, 50 năm Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước, 50 năm Chiến thắng Thượng Đức, 420 năm danh xưng Duy Xuyên, lễ hội diều quốc tế, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI…