PC Quảng Nam tích cực phối hợp giải phóng mặt bằng dự án đường dây 110kV Duy Xuyên – Hội An

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An và ông Nguyễn Hữu Khánh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, đại diện các phòng ban, đơn vị chức năng, xã phường liên quan và đại diện đơn vị chủ đầu tư, thi công, thiết kế dự án.

Quang cảnh làm việc.

Dự án công trình đường dây 110kV Duy Xuyên – Hội An (do Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư, giao cho Ban quản lý Dự án lưới điện miền Trung thực hiện), đi qua huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và TP Hội An dài 30,7km với 48 vị trí cột điện; trong đó đoạn qua Hội An dài 17km với 28 vị trí cột. Dự án được khởi công từ tháng 5/2020 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do còn vướng mắc trong công tác GPMB một vị trí cột (cột 46) và hành lang tuyến đoạn 3,4km tại địa bàn phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà. Vị trí cột 46 đã được đúc móng song người dân chưa đồng ý cho dựng cột vì chưa giải quyết xong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB.



Ông Nguyễn Hữu Khánh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam nêu tầm quan trọng, cấp thiết của dự án đường dây 110kV Duy Xuyên – Hội An.

Giám đốc PC Quảng Nam Nguyễn Hữu Khánh thông tin, hiện nay, TP Hội An đã có 1 trạm biến áp 110kV nhận nguồn từ TBA 500kV Đà Nẵng. Hội An luôn tăng trưởng mạnh phụ tải điện do phát triển nhanh kinh tế thương mại – dịch vụ; mùa nắng nóng, du lịch phát triển có nguy cơ gây quá tải; cũng là nơi thường chịu dông sét, bão lũ hằng năm. Tuy nhiên, lưới điện Hội An hiện chỉ được hỗ trợ từ 02 đường dây 22kV từ TBA 110kV Điện Nam – Điện Ngọc không đảm bảo yêu cầu cấp điện cho TP khi có sự cố. Do vậy, dự án đường dây 110kV Duy Xuyên – Hội An mang tính cấp thiết, nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho Hội An và các địa phương lân cận, nhất là trong mùa du lịch, nắng nóng; có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển của TP có đô thị cổ là di sản văn hóa thế giới, là trung tâm du lịch – dịch vụ của đất nước.



Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An khẳng định quyết tâm của địa phương góp phần để dự án hoàn thành trong quý 2/2023.

Ban quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng

Đại diện phường Thanh Hà, xã Cẩm Hà, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng đại diện lãnh đạo UBND TP Hội An đã trình bày nêu rõ sự tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, những vướng mắc, chưa tháo gỡ được do có trường hợp đòi hỏi đền bù gấp nhiều lần so với quy định và không có cơ sở pháp lý; đồng thời có sự thay đổi về quy định chính sách đền bù của Nhà nước, trong đó siết chặt hơn đối với diện tích đất không có giấy tờ, hồ sơ. Các đơn vị, địa phương đang tiếp tục làm việc, giải quyết hợp lý, hợp tình cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An đánh giá rất cao sự quan tâm của ngành Điện trong việc cung cấp điện cũng như sự đầu tư xây dựng lưới điện, góp phần quan trọng cho địa phương phát triển kính tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng – an ninh, đảm bảo an sinh đời sống nhân dân trong suốt thời gian qua. Thành phố rất quan tâm dự án đường dây 110kV mới đang triển khai, bởi đây là nguồn dự phòng nhằm đảm bảo cho Hội An có điện liên tục, ổn định. Thời gian qua với sự đồng thuận của nhiều hộ dân, dự án đã thực hiện được khối lượng lớn hạng mục, cụ thể đã dựng 27/28 cột, kéo 13,6km/17km dây dẫn.

Đối với những khó khăn hiện tại, ông Trần Ánh cam kết hệ thống chính trị của địa phương quan tâm vào cuộc giải quyết."Các cơ quan chức năng, xã phường liên quan của TP cùng với chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ và tích cực hơn nữa, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc; đẩy mạnh vận động người dân, triển khai nhanh công tác lập hồ sơ, phương án bồi thường với tinh thần làm đúng quy định pháp luật, hợp tình, hợp lý để tạo sự đồng thuận của người dân; phấn đấu trong quý 2 năm nay công trình được đóng điện", Bí thư Thành ủy Hội An đề nghị.