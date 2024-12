PC Quảng Nam tổ chức hội nghị tri ân khách hàng năm 2024

Chiều 12/12/2024, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) tổ chức hội nghị tri ân khách hàng với thông điệp "Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả". Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu và hơn 100 khách hàng là các doanh nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ lớn đại diện cho hơn 480.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này nằm trong chương trình "Tháng Tri ân khách hàng năm 2024" của công ty, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Điện Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2024).

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (bên trái) và ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Tổng Giám đốc EVNCPC, Giám đốc PC Quảng Nam (bên phải) tặng biểu trưng và quà đến các doanh nghiệp đã phối hợp tốt nhất trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả năm 2024. Ảnh: Viết Hảo

Hội nghị nhằm gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi và tri ân khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh năm 2024 và vì mục tiêu nâng cao chất lượng, độ tin cậy cung cấp điện và dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện trong thời gian đến.

Năm 2024, PC Quảng Nam tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng nâng cấp lưới điện…; hoàn thành tốt mục tiêu đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh nhà. Kết quả thi đua, PC Quảng Nam xếp vị thứ 2/13 các Công ty Điện lực trực thuộc EVNCPC.

Năm 2024, công ty đạt được nhiều kết quả tích cực, như: số lần mất điện thoáng qua lưới phân phối giảm 29,5%, số lần mất điện kéo dài trung bình lưới phân phối giảm 1,4% và thời gian mất điện trung bình kéo dài của lưới phân phối giảm 8,96% so với 2023. Thời gian cấp điện hạ áp trung bình là 1,8 ngày; thời gian giải quyết cấp điện trung áp đối với các công trình khách hàng đầu tư là 1,94 ngày, giảm 0,12 ngày so 2023. Tổng sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh đạt hơn 78,8 triệu kWh, tương đương 3,25% so với điện thương phẩm, vượt 0,25% so với kế hoạch.

PC Quảng Nam đáp ứng kịp thời nhu cầu điện của doanh nghiệp và người dân. Ảnh: Viết Hảo

Thông qua các nguồn vốn vay, năm 2024, ngành điện đã đầu tư khoảng 1.357 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp, hiện đại hóa lưới điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, PC Quảng Nam đầu tư thêm 16 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống cấp điện cho 12 khách hàng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Công ty triển khai rất nhiều dịch vụ chất lượng, đẩy mạnh áp dụng công tác chuyển đổi số mang đến nhiều sự thuận lợi hơn và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện. Nhất là cung cấp các dịch vụ điện, thanh toán tiền điện qua hình thức trực tuyến như web, app, cổng thông tin dịch vụ công; điện tử hóa các quy trình nghiệp vụ ký hợp đồng, giải quyết các yêu cầu về dịch vụ điện…

Tại hội nghị, PC Quảng Nam tặng quà các khách hàng sử dụng điện tiêu biểu đã phối hợp tốt trong công tác cung ứng điện, thanh toán tiền điện; thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện, kiểm toán năng lượng sử dụng điện; công tác tiết giảm điện, dịch chuyển phụ tải điện, dự báo nhu cầu phụ tải điện năm 2024.

Các ý kiến của khách hàng tại hội nghị đánh giá PC Quảng Nam nâng cao chất lượng điện; giảm tình trạng mất điện đột ngột, xử lý kịp thời sự cố; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.