Pele đã từng chơi bóng với một chiếc tất nhồi giấy như thế nào?

Ở tuổi 17, Pele trở thành siêu sao toàn cầu sau khi giúp Brazil lần đầu tiên vô địch World Cup vào năm 1958. Đến World Cup Mexico năm 1970, Pele đang trong thời kỳ đỉnh cao của mình, ông chơi cho một đội bóng được nhiều người coi là vĩ đại nhất từ trước đến nay.

Ở trận đấu thứ hai của Brazil, họ phải đối mặt với đương kim vô địch Anh, với nhiệt độ lên tới 37 độ C ở Guadalajara. Vào phút thứ 10, Jairzinho chuyền ngang cho Pele, ông có cú đánh đầu dũng mãnh nhưng bị Gordon Banks cản phá một cách thần kỳ.

Pele sau này cho biết: "Tôi đã ghi hơn 1.000 bàn thắng trong đời và mọi người luôn nói với tôi về bàn thắng mà tôi không ghi được".



Brazil đã giành chiến thắng 1-0 bất chấp màn trình diễn phòng ngự quyết liệt của Bobby Moore, bao gồm cả một pha xử lý tuyệt vời với Jairzinho trong vòng cấm.

Pele và Bobby Moore. Ảnh: The Sun

HLV ĐT Brazil Mário Zagallo khi ấy cho biết: "Trận đấu với ĐT Anh là bài kiểm tra khó khăn nhất của chúng tôi. Đó mới là trận chung kết thực sự".

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Pele và Moore ôm và đổi áo cho nhau. Pele từng nói: "Anh ấy là bạn tôi và cũng là hậu vệ vĩ đại nhất mà tôi từng đối đầu".

Trong trận chung kết Brazil vùi dập Italia 4-1, Tarcisio Burgnich, người đã kèm Pele, nhớ lại: "Tôi đã tự nhủ trước trận đấu rằng: "Anh ta cũng chỉ có da bọc xương như bao người khác. Nhưng tôi đã sai".

Pele đã mở tỷ số bằng một cú đánh đầu tinh tế và sau đó thực hiện đường chuyền sát thủ cho Alberto ấn định chiến thắng. Alberto từng trả lời phỏng vấn rằng: "Chơi bóng với Pele giống như bạn có Chúa ở bên vậy".

Pele 3 lần vô địch World Cup. Ảnh: The Sun

Tuổi thơ của Pele

Tên thật của ông là Edson Arantes do Nascimento, ông sinh ra ở vùng cận nhiệt đới Três Corações vào năm 1940. Ông được đặt tên theo nhà phát minh Thomas Edison. Pele là con cả trong gia đình. Cha của ông, João Ramos do Nascimento, là một cầu thủ bóng đá nhưng sự nghiệp của ông đã khép lại do chấn thương, khiến gia đình rơi vào cảnh nghèo khó.

Sau đó, ông nhớ lại "nỗi lo lắng thường trực" về việc chạy ăn từng bữa. Pele viết: "Nỗi sợ hãi đó đã ngấm vào xương tủy tôi".

Hồi nhỏ, ông thường chơi bóng trên đường phố với một chiếc tất nhét đầy giấy báo hoặc một quả dưa hấu. Cha ông đã dạy ông cách sử dụng cả hai chân và tập đánh đầu.

Giống như tất cả các cầu thủ bóng đá Brazil, ông cần có một biệt danh. Khi còn nhỏ, cầu thủ yêu thích của anh ấy là thủ môn Bile, người mà anh ấy đã phát âm sai thành Pele. Và ông đã lựa chọn cái tên ấy.

Ông ghi bàn trong trận ra mắt Santos FC ở tuổi 15 vào năm 1956. Năm sau, ông được gọi vào đội tuyển quốc gia và ghi bàn trong trận thua 2-1 trước Argentina.

Năm 1958, Pele đã giúp Brazil vô địch World Cup ở Thụy Điển. Thậm chí, một số người dân địa phương còn chưa bao giờ gặp một người đàn ông da màu. Ông nhớ lại: "Cô gái Thụy Điển ấy cứ chà xát da tôi xem nó có bong ra không".

Tại World Cup 1962, ông đã ghi bàn trong trận mở màn nhưng sau đó phải khập khiễng rời giải đấu mà Brazil đã vô địch. 4 năm sau ở Anh, ông liên tục bị phạm lỗi và lại dính chấn thương. Một năm sau chiến thắng ở World Cup 1970, ông từ giã các giải đấu quốc tế với tư cách là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ông giành được 6 chức vô địch quốc nội với Santos cùng 2 Copa Libertadores - tương đương với Champions League của châu Âu.

Năm 1975, ông gia nhập New York Cosmos trước khi treo giày hai năm sau đó. Sau khi nghỉ thi đấu, Pele trở thành Đại sứ của UNESCO và sau đó là Bộ trưởng Thể thao Brazil, đồng thời kiếm bộn tiền nhờ các hợp đồng quảng cáo - bao gồm cả Viagra.

Ông đã bị các vấn đề sức khỏe đeo bám từ lâu. Vào năm ngoái, ông đã phải phẫu thuật để loại bỏ một khối u khỏi ruột kết. Sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh, Pele đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 82 vào rạng sáng 30/12 (theo giờ Việt Nam).