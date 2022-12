Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh gần 2.000 tỷ đồng

Thông tin từ CAND: Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch đến nay gần 2.000 tỷ đồng, khởi tố 8 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Theo đó, từ ngày 29/11 đến nay, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành mở rộng điều tra các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng phá án đường dây cá độ bóng đá. Nguồn: CAND

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh; đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, sau một thời gian điều tra, kết hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện nhóm đối tượng sử dụng, quản lý tài khoản cấp độ SuperMaster (siêu tổng đại lý) NW72SUB34 từ năm 2018, tài khoản này có 1.825.000 điểm tương đương 73 tỷ đồng, tính lũy kế từ khi hoạt động đến nay số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng thẩm vấn đối tượng Nguyễn Công Anh. Nguồn: CAND

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định 8 đối tượng có liên quan đến vụ đánh bạc nói trên, gồm: Nguyễn Công Anh (SN 1989; trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Mạnh Hà (SN 1984; trú tại thôn Lam Thuỷ, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Viết Tuấn (SN 1991; trú tại thôn Bộc Nguyên, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Trọng Đức (SN 1990; trú tại thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Phan Khắc Bình (SN 1991; trú tại thôn Chu Trinh, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Văn Công (SN 1989; trú tại phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Lưu Ngọc Cương (SN 1970; trú tại khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Đỗ Phi Hoàng (SN 1987; trú tại 2A đường 379, phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

6 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Nguồn: CAND

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can là Nguyễn Công Anh và Trần Văn Công, còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

