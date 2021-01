Phá sòng bạc lớn trong bãi giữ xe container

Sáng 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh và Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) bất ngờ đột kích, phá sòng bạc tại bãi giữ xe container thuộc khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An.

Tại đây, công an bắt quả tang 21 đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền và thu giữ tang vật gồm: 10 bộ lắc tài xỉu, 4 xe ô tô, 11 xe máy, hơn 490 triệu đồng, nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan đến hoạt động lắc tài xỉu ăn tiền.

Tang vật thu giữ (ảnh do CA cung cấp). Công an TP.Dĩ An cho biết thêm, qua công tác nghiệp vụ, công an phát hiện một số đối tượng cờ bạc trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An và các địa bàn lân cận thường xuyên tụ tập tại khu vực trên để hoạt động cờ bạc. Sòng bạc này do Phạm Thành Vinh (SN 1977) và Phạm Thành Tây (em Vinh, SN 1995, cùng ngụ TP.Dĩ An) cầm đầu. Hàng ngày, anh em Vinh phân công "đàn em" thông báo thời gian cho các đối tượng đam mê cờ bạc tụ tập chơi. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Vinh thường xuyên lựa chọn, thay đổi địa điểm đánh bạc; thuê nhiều đối tượng cảnh giới khu vực xung quanh địa điểm sát phạt.