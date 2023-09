Mới đây, tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastian 2023 đã chứng kiến sự cố gây xôn xao khi nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc là Phạm Băng Băng chụp ảnh một bộ phim trong buổi chiếu liên hoan và đăng lên mạng xã hội. Sự việc nhanh chóng khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích vì không tôn trọng bản quyền và công sức của các nhà làm phim.

Phạm Băng Băng, người từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastian năm 2016 với vai diễn trong "I Am Not Madame Bovary", do Phùng Tiểu Cương đạo diễn, đã được mời tham gia ban giám khảo của sự kiện uy tín này trong năm nay. Tuy nhiên, cô đã gây tranh cãi trong cộng đồng điện ảnh bằng hành động của mình.

Phạm Băng Băng bị tẩy chay vì làm mất mặt Trung Quốc

Phạm Băng Băng và bài đăng gây tranh cãi. Ảnh: Weibo.

Vào ngày 23/9, một ngày sau khi khai mạc liên hoan phim, Phạm Băng Băng đã đăng một bức ảnh từ buổi chiếu bộ phim "Fingernails" của Mỹ trên Weibo, một nền tảng mạng xã hội tương tự Twitter tại Trung Quốc. Trong bức ảnh, cô viết: "Công việc đã bắt đầu". Đáng chú ý, bộ phim "Fingernails" vẫn chưa được phát hành rộng rãi.

Bài đăng nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích Phạm Băng Băng vì vi phạm quyền bản quyền và không tôn trọng công sức của các nhà làm phim. Điều này đặc biệt quan trọng đối với cô, vì sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng tại Trung Quốc đã chấm dứt sau khi cô bị "phong sát" vào năm 2018 vì tội trốn thuế. Cô và các công ty của mình đã phải nộp một khoản tiền lên đến 880 triệu nhân dân tệ (120 triệu USD).

Mặc dù cô đã xóa bài đăng gây tranh cãi sau khoảng một giờ và đăng một bài khác mà không có hình ảnh vi phạm nào, nhưng hành động này không ngăn được sự lên án từ cư dân mạng Trung Quốc. Một người dùng trên Weibo nói: "Những gì cô ấy làm là thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng điện ảnh, đồng thời hoàn toàn thiếu phẩm chất cơ bản của một người từng tham gia vào nhiều hoạt động trong ngành điện ảnh". Tuy nhiên, cũng có người ủng hộ Phạm Băng Băng và cho rằng cô đã cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình nhanh nhất có thể.

Liên hoan phim quốc tế San Sebastian lâu nay đặt sự tôn trọng bản quyền lên hàng đầu. Việc chụp ảnh hoặc quay video màn hình phim trong các buổi chiếu đã bị cấm tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu một ngôi sao điện ảnh Trung Quốc gây tranh cãi về việc quay phim trong buổi chiếu. Trong năm 2020, ngôi sao Chương Tử Di đã bị chỉ trích khi quay phim "Leap" do Peter Chan Ho-sun đạo diễn và Củng Lợi đóng chính. Năm 2019, đạo diễn nổi tiếng Giả Trương Kha đã kêu gọi người xem tại Liên hoan phim quốc tế Pingyao "dừng lại" việc chụp ảnh màn hình phim.

Hành động chụp ảnh màn hình phim đã trở nên phổ biến. Một số người thậm chí khẳng định họ có thể "xem xong phim chỉ bằng cách xem các bài đăng trên mạng xã hội." Điều này đặc biệt đe dọa quyền bản quyền và không tôn trọng công sức của những người làm trong ngành điện ảnh.