Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh của ĐT Việt Nam: Cầu thủ “nghèo" nhất lứa U23 và cuộc đời “nở hoa"

Đôi điều cần biết về Phạm Xuân Mạnh

Phạm Xuân Mạnh, sinh ngày 9/2/1996 tại vùng quê nghèo Yên Thành, Nghệ An. Gia đình Xuân Mạnh khá đông con và cũng là hiện thân cho cái nghèo ở vùng đất rất nghèo này.

Xuân Mạnh trưởng thành từ lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An. Năm 2015, cầu thủ 28 tuổi được cho mượn tại Công an Nhân dân, nơi anh thi đấu 13 trận và ghi 3 bàn. Trở về Sông Lam Nghệ An, anh trở thành trụ cột của đội và góp phần giành chức vô địch Cúp Quốc gia năm 2017.

Xuân Mạnh trong màu áo Hà Nội FC. Ảnh: FBNV.

Tháng 8/2023, Xuân Mạnh chuyển đến Hà Nội FC theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Anh ra mắt đội bóng mới trong trận gặp Pohang Steelers tại AFC Champions League vào ngày 20/9/2023. Cuối năm 2023, Xuân Mạnh gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC đến năm 2027. Tổng số tiền lót tay mà anh nhận được là 9 tỷ đồng cùng mức lương khoảng 60 triệu đồng/tháng.

Phạm Xuân Mạnh là một phần của đội hình đã kết thúc với vị trí á quân tại giải U23 châu Á 2018. Ngày 27/3/2018, Xuân Mạnh đã có trận ra mắt ĐTQG trong trận đấu với Jordan. Theo Wikipedia, đến thời điểm này, cầu thủ sinh năm 1995 đã có 15 lần khoác áo ĐT Việt Nam.

Vị trí sở trường của Xuân Mạnh là hậu vệ cánh phải nhưng khi cần, anh có thể chơi tốt trong vai trò hậu vệ trái và tiền vệ phòng ngự. Hiện anh được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 275.000 euro.

Tại ASEAN Cup 2024, Phạm Xuân Mạnh được HLV Kim Sang-sik triệu tập và đã đá chính trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 1-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Indonesia.

Cuộc sống và hôn nhân viên mãn

Xuân Mạnh bên vợ con. Ảnh: FBNV.

Sau khi thành danh, Phạm Xuân Mạnh đã chi tiền xây ngôi nhà mới khang trang cho bố mẹ tại huyện Yên Thành.

Tháng 1/2021, Xuân Mạnh và bà xã Trần Thị Dung tổ chức đám cưới sau 3 năm hẹn hò. Đến thời điểm này, họ đã có với nhau 1 cô con gái và 1 cậu con trai. Khi còn độc thân, vợ Xuân Mạnh là hot girl khá nổi tiếng ở Nghệ An.

Dung Trần sinh năm 1997, từng tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Vinh. Hiện nàng WAG đang kinh doanh thời trang. Ngoài ra, người đẹp 27 tuổi còn chăm sóc tốt cho 2 con và trở thành hậu phương vững chắc của Xuân Mạnh.

Ngoài cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và báo hiếu bố mẹ, vợ chồng Xuân Mạnh cũng đang sở hữu khối tài sản đáng nể. Giữa năm 2022, cặp đôi này xây căn nhà 3 tầng ở TP Vinh, Nghệ An. Căn nhà có thiết kế hiện đại, sang trọng.

Đầu năm 2021, Xuân Mạnh tậu chiếc sedan VinFast Lux A2.0 có giá trên 1 tỷ đồng. Đầu năm 2023, vợ chồng anh tậu thêm SUV Hyundai Santa Fe với giá hơn 1 tỷ đồng.