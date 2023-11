Sáng ngày 30/10/2023 tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) tổ chức trao thưởng và bàn giao ô tô Mercedes Benz GLC 200 cho ông Nguyễn Đặng Thanh Nghiêm – Đại lý Nghiêm Thủy ở An Giang. Đây là khách hàng may mắn trúng thưởng giải đặc biệt trong Đợt 1 chương trình "Đón mùa vàng - rước xe sang" của công ty.



Tham gia tại buổi trao tặng có ông Nguyễn Xuân Khoa – Giám đốc Công ty TNHH TM Nguyễn Khoa và ông Nguyễn Quốc Trường – Giám đốc chi nhánh An Giang; bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty Phân bón Cà Mau và ông Lê Tiến Hùng – Giám đốc Marketing.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó TGĐ PVCFC, trao chìa khóa tượng trưng xe ô tô Mercedes Benz GLC 200 cho ông Nguyễn Đặng Thanh Nghiêm - Đại lý Nghiêm Thủy trong đợt quay số tại Thụy Sỹ vào ngày 13/10/2023.

Không chỉ nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm phân bón chất lượng cung cấp ra thị trường, Phân bón Cà Mau còn luôn có các chính sách quan tâm, hỗ trợ đồng hành cùng khách hàng và bà con nông dân. Đối với các khách hàng đại lý, Phân bón Cà Mau quan tâm toàn diện cả chiều ngang và chiều sâu khi có rất nhiều hoạt động đồng hàng cùng khách hàng, Đại lý C2.



Để tôn vinh và tri ân những đóng góp của các khách hàng, trong tháng 10 vừa qua Phân bón Cà Mau đã đưa khách hàng tham quan khám phá châu Âu và tổ chức hội nghị khách hàng "Đồng hành cùng thịnh vượng" ở Thuỵ Sỹ. Tại đây, chủ nhân của hàng trăm giải thưởng giá trị bao gồm vàng miếng, ô tô Mercedes Benz GLC 200 trong chương trình "Đón mùa vàng – Rước xe sang" đã lộ diện tại buổi quay số Đợt 1.

Đại lý Nghiêm Thuỷ tại tỉnh An Giang đã may mắn nhất khi trúng giải đặc biệt là ô tô Mercedes Benz GLC 200. Tại buổi quay số, Đại diện Phân bón Cà Mau - bà Nguyễn Thị Hiền đã trao tặng bảng tượng trưng cho khách hàng may mắn.

Phân bón Cà Mau trao Mercedes Benz GLC 200 cho khách hàng trúng thưởng chương trình "Đón mùa vàng - rước xe sang".

Gia đình ông Nguyễn Đặng Thanh Nghiêm chụp ảnh lưu niệm bên giải thưởng đặc biệt của chương trình.

Chỉ hơn 10 ngày sau chuyến đi đó, tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó TGĐ Phân bón Cà Mau, đã trực tiếp bàn giao xe ô tô Mercedes Benz GLC 200 tại Showroom cho ông Nguyễn Đặng Thanh Nghiêm. Trong buổi nhận xe, ông Nghiêm không giấu nổi vui mừng, chia sẻ ông đã kinh doanh phân bón 30 năm nay. Từ khi bắt đầu bán sản phẩm của Phân bón Cà Mau, ông rất tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, vì bà con nông dân sử dụng cũng rất yên tâm cho năng suất cao.



Bên cạnh đó, công ty đã có nhiều chính sách bán hàng đa dạng và linh động, luôn đồng hành cùng đại lý và bà con nông dân trong suốt mùa vụ.

"Trong đợt quay số lần này tôi quá may mắn khi trúng thưởng xe ô tô Mercedes Benz GLC 200, tôi thật sự quá bất ngờ, vừa được đưa đi du lịch châu Âu vừa được trúng xe xịn. Không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn đến ban lãnh và đội ngũ cán bộ công nhân viên của Phân bón Cà Mau, đã luôn tạo ra nhiều giá trị thiết thực và luôn đồng hành sát cánh cùng chúng tôi", ông Nghiêm cho biết.

Các chương trình tôn vinh khách hàng của Phân Bón Cà Mau không chỉ dừng lại ở các giải thưởng có giá trị lớn, mà còn nhiều trải nghiệm đồng hành hướng tới giá trị "Bền vững hơn - Thịnh vượng hơn".

Ngoài ra, hàng trăm giải vàng đã và sẽ được trao tận tay các khách hàng đã trúng thưởng. "Đón mùa vàng - Rước xe sang" vẫn chưa dừng lại, các khách hàng Đại lý C2 có doanh số tích cực vẫn còn rất nhiều cơ hội nhận các giải thưởng giá trị tại đợt quay số tiếp theo vào tháng 3/2024 tới.