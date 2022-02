Phân khúc Crossover hạng C, Hyundai Tucson vượt Mazda CX-5 và Honda CR-V dù khan hàng

Phân khúc Crossovr hạng C tại Việt Nam mới đây đã được Hyundai Tucson 2022 khuấy động sau một năm những mẫu xe đều không được nâng cấp. All New Hyundai Tucson dù mới ra mắt nhưng ngay lập tức đã trở thành "hàng hot" được nhiều người săn đón.

Theo báo cáo của TC Motor, trong tháng 1 vừa qua, đã có 1.256 xe Hyundai Tucson đến tay khách hàng trong nước. Doanh số trên giúp Hyundai Tucson dẫn đầu phân khúc, vượt qua đối thủ Mazda CX-5 sau một thời gian dài chịu về nhì.

Hyundai Tucson dẫn đầu phân khúc CUV. Ảnh VNE.

Doanh số trên của Hyundai Tucson chưa thực sự phản ánh đúng sức hút của mẫu xe này bởi trước Tết, nhiều khách hàng không kịp nhận xe. Đến nay, tình trạng khan hàng Hyundai Tucson vẫn diễn ra khi hãng xe Hàn Quốc chưa kịp sản xuất, người dùng đặt hàng sẽ phải chờ đến quý II.

Xếp ở vị trí thứ 2 trong phân khúc là Mazda CX-5 với 1.216 xe rời đại lý trong tháng 1/2022. Chiếc xe do Thaco phân phối vẫn giữ được sự ổn định về doanh số tại thị trường Việt Nam qua nhiều năm kể từ khi mở bán.

Mazda CX-5 bám đuổi phía sau. Ảnh Q.K.

Mazda CX-5 hiện được người dùng đánh giá cao bởi có nhiều tùy chọn phiên bản với mức giá hấp dẫn. Không những vậy, mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản còn sở hữu thiết kế sang trọng, trẻ trung, nhiều tiện nghi và an toàn hàng đầu phân khúc.

Honda CR-V bám đuổi phía sau 2 đối thủ với 1.078 xe bán ra trong tháng 1 trước Tết. Kể từ khi chuyển từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp trong nước, Honda CR-V đã không còn duy trì được doanh số bán hàng ấn tượng như trước.

Honda CR-V lắp ráp trong nước. Ảnh L.T.

Nguyên nhân đến từ mức giá cao nhất trong nhóm xe dẫn đầu phân khúc đến 1,138 triệu đồng cho bản cao cấp Honda CR-V LSE. Tuy nhiên, đổi lại người dùng được sở hữu chiếc xe có nhiều tính năng an toàn cao cấp trong gói Honda Sensing.

Có thể thấy, cuộc đua phân khúc Crossover hạng C tại Việt Nam vẫn diễn ra nóng bỏng giữa 3 cái tên quen thuộc. Trong đó, Hyundai Tucson thế hệ mới đang chứng tỏ được sức mạnh và có nhiều cơ hội để lật đổ Mazda CX-5 nhằm thống trị phân khúc trong thời gian tới.