Theo đó, giải báo chí nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm, chiến lược phát triển của tỉnh Hải Dương; góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hải Dương giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, những khó khăn, tồn tại và giải pháp trong thời gian tới.



Thông qua giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển" để lựa chọn, trao giải thưởng cho những tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hoá; có nội dụng và hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, phản ánh trung thực, phong phú về mọi mặt của đời sống xã hội, đóng góp tích vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đồng thời, ghi nhận, tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hải Dương.

Phát động giải Báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển". (Ảnh mang tính minh hoạ.)

Theo Ban tổ chức giải, đối tượng tham dự là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí trong và ngoài tỉnh do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và phù hợp với thể lệ Giải.

Các tác phẩm báo chí dự giải tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền, giới thiệu vị trí địa lý, tiềm năng thế mạnh, chiến lược phát triển của tỉnh Hải Dương và các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; thông tin nhiều mặt trên các lĩnh vực, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Dương để tỉnh nhà ngày càng phát triển, từng bước hiện thực hoá khát vọng, phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương;

Tuyên truyền triển khai việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025; Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; Nghị quyết số 06 – NQ/TU ngày 26/3/2021 của Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 27 – NQ/TU ngày 27/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 30 – NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045… để tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách, pháp luật; thực hiện chức năng, giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động của các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh;

Phản ánh sinh động mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc một trong các loại hình báo chí gồm: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử với cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 10 giải khuyến khích. Giá trị giải thưởng, giải Đặc biệt có giá trị 30 triệu đồng/giải, giải A: 20 triệu đồng/giải; giải B: 15 triệu đồng/giải; giải C: 7 triệu đồng; giải khuyến khích: 3 triệu đồng/giải.

Thời gian nhận tác phẩm được tính từ khi công bố kế hoạch, thể lệ giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển" đến 16 giờ 30 phút ngày 15/1/2024; tổng kết, trao giải dự kiến vào đầu năm 2024.