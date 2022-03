Phát hiện 2.500 bộ kit test nhanh ngoại nhập không rõ nguồn gốc

Ngày 14/3, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho hay, đơn vị vừa phát hiện 2.500 kit test nhanh không rõ nguồn gốc ở 1 hộ kinh doanh.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình, ngày 12/3 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước) kiểm tra hộ kinh doanh L.C.C (ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) do ông L.C.C (43 tuổi) làm chủ.

Tang vật kit test nhanh bị tạm giữ. Ảnh: CACC

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 2.500 bộ kit test nhanh Covid-19 ngoại nhập không hóa đơn chứng từ. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 150 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ tang vật vi phạm hành chính để làm rõ, xử lý theo quy định.