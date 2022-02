Phát hiện 32 đối tượng dương tính với ma túy tại một tụ điểm ăn uống

Chiều 22/2, Công an TP.Tân An (Long An) cho biết, đang lập hồ sơ xử lý một số trường hợp vi phạm do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ trách nhiệm chủ quán liên quan đến việc nhiều nam, nữ vào hút shisha và sử dụng ma túy bị lực lượng kiểm tra phát hiện.