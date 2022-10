Phát hiện chiến dịch tấn công APT quy mô lớn nhằm vào các tổ chức, doanh nghiệp trọng yếu tại Việt Nam

Công ty Công nghệ an ninh mạng Việt Nam NCS cho biết vừa phát hiện một chiến dịch tấn công có chủ đích APT quy mô lớn vào các công ty, tổ chức, trọng yếu tại Việt Nam. Chiến dịch tấn công này khai thác vào lỗ hổng zero-day của Microsoft Exchange, một trong những phần mềm mail server phổ biến nhất trong các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam. Cụ thể, từ đầu tháng 8/2022, trong quá trình thực hiện giám sát an ninh mạng và xử lý sự cố, Trung tâm vận hành bảo mật GTSC SOC phát hiện một đơn vị trọng yếu bị tấn công an ninh mạng vào hệ thống ứng dụng Microsoft Exchange.





Quá trình điều tra, đội ngũ chuyên gia BlueTeam xác định kẻ tấn công đã sử dụng một lỗ hổng bảo mật của Microsoft Exchange chưa từng được công bố - hay còn gọi là lỗ hổng zero-day. Mặc dù GTSC SOC ngay lập tức đưa ra phương án ngăn chặn tạm thời, tuy nhiên các chuyên gia RedTeam cũng bắt tay ngay vào việc nghiên cứu, sửa lỗi mã nguồn ứng dụng Mail Exchange để tìm ra mã khai thác (exploit). Cùng với việc cảnh báo về chiến dịch tấn công APT quy mô lớn nhằm vào các tổ chức, doanh nghiệp trọng yếu tại Việt Nam qua khai thác lỗ hổng trên máy chủ Microsoft Exchange, Công ty NCS cũng phát hành công cụ miễn phí kiểm tra.





Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Công nghệ Công ty Công nghệ an ninh mạng Việt Nam NCS nhận định, chiến dịch tấn công này khai thác vào lỗ hổng zero-day của Microsoft Exchange rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới nhiều đơn vị trọng yếu tại Việt Nam.





Các chuyên gia NCS đã ngay lập tức nghiên cứu và phát hiện ra mã khai thác exploit, sau đó thông tin tới tổ chức ZDI làm việc với Microsoft, để hãng có thể cập nhật nhanh chóng bản vá. "Trong thời gian chờ đợi Microsoft phát hành bản vá lỗi chính thức, các quản trị hệ thống sử dụng máy chủ Microsoft Exchange được khuyến cáo cần nhanh chóng rà soát toàn bộ hệ thống để phát hiện các dấu hiệu bất thường", Giám đốc Công nghệ NSC khuyến cáo.





Hiện nay, NCS đã phát hành công cụ miễn phí NCS E0 Scanner, hỗ trợ các quản trị hệ thống quét máy chủ Microsoft Exchange để kiểm tra đã bị tấn công hay chưa. Để kiểm tra, nhân viên quản trị hệ thống tải công cụ kiểm tra NCS E0 Scanner tại địa chỉ github.com/ncsgroupvn/NCSE0Scanner, chạy trên máy chủ và bấm nút quét, công cụ sẽ thông báo cho người kiểm tra chi tiết các nhật ký ghi thông tin hệ thống nếu phát hiện ra máy chủ đã bị tấn công.