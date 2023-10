Phát hiện cơ sở massage hoạt động kích dục và mại dâm

Ngày 14/10, Công an TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý những người liên quan đến hoạt động của cơ sở massage trá hình, có kích dục và mại dâm.

Trước đó, ngày 13/10, Công an TP.Ninh Bình tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage Bảo An (địa chỉ đường Hoàng Quốc Việt, phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, TP.Ninh Bình) do Trần Thị Quyên (SN 1985, trú tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) làm chủ cơ sở và Hoàng Xuân Anh (SN 1993, trú tại phường Quảng Cát, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) làm quản lý.

Cơ quan công an kiểm tra các phòng, phát hiện các đôi nam, nữ có hành vi mua bán dâm, massage kích dục.

Tổ công tác phát hiện tại phòng 405 có 1 đôi nam nữ, nam tên là N.T.T, trú tại TP.Ninh Bình và nhân viên nữ của quán là S.T.K.T (SN 1996, trú tại tỉnh Sóc Trăng) đang có hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện 5 đôi nam, nữ khác ở các phòng số 302, 401, 402, 403, 406 đang có hành vi massage kích dục.

Phía ngoài cơ sở kinh doanh dịch vụ massage chăm sóc cơ thể... nhưng bên trong trá hình bán dâm, kích dục.

Ngay sau đó, những người này được đưa về trụ sở Công an TP.Ninh Bình tiếp tục lấy lời khai, lập hồ sơ để tiến hành xử phạt theo quy định pháp luật.