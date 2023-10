Điều tra vụ thi thể người phụ nữ bị phân xác, nổi trên sông Hồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/10, Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) điều tra, xác định nhân thân nạn nhân được tìm thấy trên sông Hồng.

Thi thể nạn nhân nổi dưới sông Hồng, đoạn qua xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội. Ảnh: Đ.X.

Theo lãnh đạo UBND xã Bát Tràng, chiều 13/10, người dân phát hiện phần đầu của một người nổi dưới sông Hồng, đoạn qua xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nhận tin báo, UBND xã Bát Tràng đã giao cho Công an xã Bát Tràng phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm các phần thi thể khác.

Tối cùng ngày, các phần thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy đầy đủ và được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để bảo quản.

Vị này cho biết, ban đầu xác định thi thể nạn nhân là nữ giới, thi thể bị phân thành 4 mảnh.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thanh niên nghi bị nhóm người rượt đuổi, đâm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, truy xét nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B.

Khu vực con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: A.X.

Theo đó, tối 13/10, nhiều người dân sống tại con hẻm trên đường Bình Thành nghe tiếng cãi nhau giữa 1 nhóm người và 1 thanh niên.

Sau đó, thanh niên này bị nhóm người rượt đuổi vào dãy trọ tại con hẻm. Ít phút sau, nhóm này rời khỏi, người dân đi vào bên trong thì phát hiện thanh niên gục dưới nền nhà, trên người có vết thương.

Nạn nhân đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

Một số nhân chứng cho biết, nạn nhân tên L., ngụ quận Bình Tân, nạn nhân và nhóm người gây án từ nơi khác đến đây.

Đối tượng mặc áo xe công nghệ đâm xuyên ngực trái người đi đường

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã bắt giữ 1 đối tượng liên quan đến vụ việc đâm người trọng thương vì suýt va quệt giao thông, xảy ra trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, ngày 4/10, anh Bùi Công Dưỡng (19 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) và anh Cao Văn Thông (22 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) lái xe máy di chuyển trên đường 14.

Khi đến phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức thì cả 2 gặp nắp cống nên né rồi tiếp tục di chuyển.

Lúc này, 1 thanh niên mặc áo Gojek đi phía sau lớn tiếng. Do không nghe rõ, anh Dưỡng tiếp tục di chuyển đến đường số 2, phường Tăng Nhơn Phú.

Thanh niên mặc áo Gojek đuổi theo và chặn đầu xe, rút vật nhọn đâm trượt qua tay trái của anh Dưỡng.

Bị đâm bất ngờ, anh Dưỡng hoảng sợ và tháo chạy vào hẻm 175 đường số 2 thì gặp anh Thông đang chạy đến.

Anh Thông dừng xe lại, bất ngờ thanh niên mặc áo Gojek đi từ phía sau lên rút vật nhọn đâm vào phần ngực bên trái, làm anh Thông bị thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy.

Tại bệnh viện, anh Thông được xác định bị 1 vết thương xuyên thấu ngực trái; tràn dịch màng phổi; tổn thương thùy dưới phổi; đường rách trước khung liên sườn 4-5 ngực trái.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức đã phối hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú B truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Tạm giữ hình sự thanh niên lấy mô tô đặc chủng của CSGT bỏ chạy khỏi chốt kiểm tra nồng độ cồn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/10, Công an TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Cồ Khắc Chọn (21 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, ngụ TP.Bà Rịa), về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cồ Khắc Chọn bị công an tạm giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 12/10, Đội CSGT – TT Công an TP.Bà Rịa tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn khu vực ngã tư đường Hùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi.

Tổ công tác đã dừng xe máy mang biển số số 73K1 - 243.22, do anh V.Đ.K. (35 tuổi, tạm trú ở TX.Phú Mỹ) điều khiển chở theo Chọn.

Tại đây, cảnh sát giao thông (CSGT) tiến hành kiểm tra, phát hiện anh K. vi phạm nồng độ cồn. Trong lúc tổ công tác đang làm thủ tục để xử lý vi phạm đối với anh K. thì Chọn bất ngờ leo lên xe môtô đặc chủng của tổ công tác (xe đang nổ máy để bật đèn ưu tiên báo hiệu chốt kiểm tra vào ban đêm theo quy định) và bỏ chạy.

Sau khi rời khỏi hiện trường, Chọn đã điều khiển xe mô tô của cảnh sát đến thôn Đông Hải, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ.

Chiếc mô tô đặc chủng của CSGT bị phá hư hỏng. Ảnh: CACC

Tại đây, Chọn đã dùng tay, chân phá đèn tín hiệu phía sau xe, phá hai hộc để đồ bên hông xe, bẻ cong biển số xe, rồi để xe lại một khu đất ở khu phố Ông Trịnh.

Nhận tin báo, Công an TP.Bà Rịa đã khám nghiệm hiện trường, xác minh truy bắt đối tượng, truy tìm xe mô tô đặc chủng nói trên.

Ngay trong đêm, công an đã bắt giữ Chọn khi đối tượng đang trốn tại một nhà nghỉ ở phường Tân Phước, đồng thời thu hồi chiếc xe mô tô bị đối tượng chiếm đoạt.

Tại công an, Chọn cho biết khi thấy người đi cùng bị xử lý nồng độ cồn, do xe mới mua nhưng đã bị mất giấy tờ, trên xe còn có 1 cây chĩa gạo do Chọn mang theo để phòng thân.

Do lo sợ nên Chọn lái xe mô tô đặc chủng của CSGT đi, nhằm thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng, để bạn mình có thể rời đi.

Theo lời khai của Chọn, trước đó đối tượng đã nhậu trong nhiều giờ liền, dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ. Bản thân đối tượng cũng có sử dụng ma túy từ trước.

Bắt Phó Chỉ huy Quân sự xã nhận tiền "chạy" cho công dân không thực hiện nghĩa vụ quân sự

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (33 tuổi), Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thành Trung (mặc áo thun xanh sọc ngang).

Theo thông tin ban đầu, anh H.L.A là công dân thường trú trên địa bàn xã Đắk R'la đã vượt qua vòng sơ khám cấp xã và thuộc diện được gọi khám nghĩa vụ quân sự cấp huyện. Tuy nhiên, khi biết thông tin thanh niên trên không có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024, Nguyễn Thành Trung đã nói với gia đình anh A là có thể lo cho H.L.A không phải tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024 với số tiền 40 triệu đồng.

Nghe vậy, gia đình anh A đã tin tưởng và chuyển trước cho Trung số tiền 20 triệu đồng. Sau đó, gia đình anh A tìm hiểu và được biết Trung không nằm trong hội đồng khám tuyển, xét duyệt nghĩa vụ quân sự cấp huyện nên không có khả năng giúp anh A không phải tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024 như cam kết của Trung.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Thành Trung.

Từ đó gia đình anh A đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Đến ngày 6/10/2023, Trung yêu cầu gia đình anh A phải đưa thêm số tiền 20 triệu đồng theo thỏa thuận và khi Trung đang nhận số tiền trên thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.