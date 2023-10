Đồng Nai: Điều tra làm rõ vụ 1 người đàn ông tự thiêu nghi vì mâu thuẫn tỉnh cảm Điều tra vụ người đàn ông tự thiêu ở Đồng Nai nghi mâu thuẫn tình cảm

Khi bà N. đi tập thể dục về thì ông C. chạy theo nói chuyện, rồi bất ngờ kéo bà này vào nhà tưới xăng châm lửa, nhưng bà C. đã kịp vùng chạy thoát thân, còn ông C. bị ngọn lửa làm tử vong.