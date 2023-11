Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

Như Dân Việt đã thông tin, đầu năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh khôi phục điều tra vụ án bị mất cắp hơn 500 triệu đồng (năm 2018) tại trường.

Sau khi Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk thông báo bị mất trộm, kế toán trường này đã có động thái "lạ lùng" là nhanh chóng lập phiếu chi để hạch toán giảm tài sản bằng bút toán tương ứng với số tiền được báo mất trộm.

Theo thông tin ban đầu, tháng 3/2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk trình báo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về việc nhà trường bị mất trộm gần 500 triệu đồng. Sau đó, thủ quỹ, kế toán của trường thông tin lại là số tiền bị mất hơn 500 triệu đồng.

Vụ việc được thông báo đến Công an TP.Buôn Ma Thuột thụ lý, khởi tố vụ án để điều tra. Do vượt thẩm quyền nên Công an TP.Buôn Ma Thuột đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, sau một năm điều tra, công an đã đình chỉ vụ án vì không tìm thấy thủ phạm. Đến đầu năm 2023, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị Công an tỉnh khôi phục điều tra vụ mất cắp trên.