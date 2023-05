Phát hiện kho tập kết hơn 23.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu

Ngày 31/5, lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh cho biết, nhận đề nghị phối hợp của Công an huyện Yên Phong, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh Bắc Ninh, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Yên Phong và PC03, Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám đột xuất kho hàng có nhiều nghi vấn về vi phạm tập kết nhiều nhóm hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Cán bộ Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phá kho hàng lậu có quy mô lớn. Ảnh: Quyên Lưu

Qua kiểm tra, khám trực tiếp kho hàng, lực lượng liên ngành xác định tên của của Công ty TNHH Việt Tường Thuận, địa chỉ thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Triển khai nghiệp vụ, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và thu giữ trên 3.000 điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu. Cùng đó là gần 20.000 các sản phẩm khác.

Kho hàng có tổng diện tích khoảng 2.000 m2, đoàn kiểm tra do Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Yên Phong phát hiện tổng cộng 23.000. Các sản phẩm bao gồm nhóm hàng như điện tử, mỹ phẩm, quần áo, đồ điện gia dụng được xếp ngay ngắn, chuyên nghiệp trên các kệ hàng đều có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Loạt sản phẩm lậu tập kết tại kho hàng. Ảnh: Quyên Lưu

Điển hình trong số đó là lô hàng với tổng trên 3.000 sản phẩm gồm điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh không có nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu. Đây là một trong những lô hàng điện tử là điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh lớn nhất bị lực lượng quản lý thị trường phối hợp với lực lượng công an phát hiện và thu giữ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Bước đầu làm việc với lực lượng chức năng, đại diện Công ty TNHH Việt Tường Thuận chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa tromg kho.

Tổng kho có diện tích khoảng 200m2. Ảnh: Lưu Quyêm

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty TNHH Thực phẩm Bành Trình, thành lập ngày 21/1/2020. Đến tháng 3/2023, Công ty Bành Trình đổi tên thành Công ty TNHH Việt Tường Thuận, người đại diện công ty là bà Lý Thị Duẩn, sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai. Trong lần thay đổi đăng ký kinh doanh vào năm 2023, doanh nghiệp này nâng từ 10 ngành, nghề kinh doanh đăng ký lên thành tổng cộng 43 hạng mục.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để đấu tranh làm rõ hành vi, xử lý theo quy định của pháp luật.