Phát hiện Nga đang bí mật sản xuất loại vũ khí nguy hiểm hơn Shahed 136

Phần còn lại của chiếc xe Shahed 136 xuất hiện tại một cuộc triển lãm giới thiệu phần còn lại của tên lửa và máy bay không người lái mà Nga đã sử dụng để tấn công Kiev vào ngày 12/5/2023. Ảnh Getty

Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy Nga có kế hoạch chế tạo máy bay không người lái của riêng mình và đang khám phá một biến thể nguy hiểm hơn có thể tấn công tự động.



Các tài liệu mà The Washington Post có được nêu chi tiết những nỗ lực của Nga nhằm tăng cường khả năng UAV của họ ở Ukraine với sự hỗ trợ sản xuất từ Iran. Được biết, mục tiêu đặt ra là vào mùa hè 2025 phải sản xuất được 6.000 máy bay không người lái, bao gồm các biến thể mới của máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất có khả năng tấn công cao hơn nhiều so với mẫu hiện tại.

The Post đưa tin rằng là một phần trong dự án máy bay không người lái bí mật của Nga, được thực hiện tại một cơ sở nơi hộ chiếu của công nhân bị tịch thu để ngăn họ rời khỏi đất nước và các tin nhắn sử dụng ngôn ngữ được mã hóa, Nga đang tìm cách phát triển một phiên bản của Shaheds có tên gọi Geran-2 tiên tiến hơn và nguy hiểm hơn của Iran.

Những máy bay không người lái này sẽ có khả năng phối hợp và tiến hành các cuộc tấn công, bao gồm cả các cuộc tấn công bầy đàn dựa vào trí tuệ nhân tạo. Hiện tại, những chiếc Shahed-136 đã được lập trình mục tiêu trước khi phóng.

Ukraine cũng đang thử nghiệm các máy bay không người lái tốt hơn, bao gồm cả máy bay không người lái hỗ trợ AI có khả năng chống gây nhiễu tốt hơn.

Những chiếc Shahed-136 do Iran sản xuất mà Nga sử dụng là một loại vũ khí có tầm bắn khoảng 1.250 dặm. Được trang bị đầu nổ, những vũ khí này lấp đầy khoảng trống giữa máy bay không người lái và tên lửa hành trình, bay quanh một khu vực trước khi định vị mục tiêu và lao vào đó.

Mặc dù một chiếc Shahed-136 đơn lẻ có thể không gây sát thương đáng kể, nhưng một bầy đàn có khả năng gây ra sức tàn phá khủng khiếp.

Các tên lửa Shahed-136 cũng tương đối rẻ để tấn công các mục tiêu nhất định so với các tên lửa hành trình đắt tiền hơn.

Nga bắt đầu nhận các lô hàng tên lửa Shahed-136 của Iran vào mùa hè năm ngoái và đã sử dụng chúng thường xuyên, thường là chống lại cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố. Nếu Nga có thể phát triển một kho vũ khí lớn hơn, mạnh hơn, họ có thể tấn công thường xuyên hơn với số lượng máy bay không người lái phát nổ lớn hơn nhiều.

Theo The Post, việc phát triển lực lượng UAV tốt hơn có thể giúp Nga bổ sung tốt hơn cho các loại đạn dẫn đường chính xác và tấn công hiệu quả hơn vào các mục tiêu phía sau phòng tuyến của Ukraine.