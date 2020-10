Phát hiện sốc về hành tinh có điều kiện sống tốt hơn trên Trái đất

Con người có thể sống trên những hành tinh nào khác?



Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố môi trường khác của 4.500 ngoại hành tinh đã biết và xác định rằng trong số đó có 24 hành tinh có tuổi già hơn Trái đất một chút, lớn hơn, ấm hơn và có thể ẩm hơn Trái đất, đồng thời những hành tinh này quay quanh ác ngôi sao chậm thay đổi có tuổi đời dài hơn Mặt trời của chúng ta. Theo các tác giả, trên những hành tinh mà họ đặt tên là "có siêu tiềm năng sống", sự sống có nhiều cơ hội phát triển lên các dạng cao hơn trên Trái đất.

Thông cáo báo chí dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Dirk Schulze-Makuch, cho biết: “Với sự ra đời của kính viễn vọng không gian mới, chúng ta sẽ có thêm thông tin, vì vậy điều quan trọng là phải chọn đúng mục tiêu. Chúng ta phải tập trung vào một số hành tinh nhất định, có những điều kiện hứa hẹn nhất cho sự sống phức tạp. Điều quan trọng là không nên chỉ giới hạn trong việc tìm kiếm Trái đất thứ hai, bởi vì có thể có những hành tinh thậm chí còn phù hợp với sự sống hơn hành tinh chúng ta".

Điều kiện sống của con người trong các vì sao

Từ kho lưu trữ Keplerian về các ngôi sao, các tác giả đã chọn các hệ hành tinh-sao với các hành tinh dạng như Trái đất, nằm trong vùng có thể sinh sống được của nước lỏng. Đồng thời, các nhà nghiên cứu chủ yếu quan tâm đến các sao loại G, chúng cùng lớp quang phổ với Mặt trời, cũng như các sao lùn lớp K tồn tại lâu hơn.



Thực tế là các ngôi sao G có tuổi thọ tương đối ngắn - dưới 10 tỷ năm. Nếu xét rằng phải mất gần bốn tỷ năm để sự sống phức tạp xuất hiện trên Trái đất, nhiều ngôi sao như Mặt trời có thể đã cạn kiệt nhiên liệu trước khi xuất hiện những dạng sống phức tạp.

Các ngôi sao K có phần lạnh hơn, ít khối lượng hơn và ít sáng hơn Mặt trời của chúng ta, nhưng chúng sống lâu hơn - từ 20 đến 70 tỷ năm. Điều này có nghĩa là sự sống trên các hành tinh xoay quanh chúng có nhiều thời gian hơn để phát triển. Khối lượng và kích thước của các hành tinh

Kích thước và trọng lượng cũng là các yếu tố quan trọng. Các nhà khoa học tin rằng so với Trái đất, các hành tinh phù hợp với sự sống từ 10 đến 50%. Chúng sẽ giữ nhiệt bên trong lâu hơn do phân rã phóng xạ, và cũng giữ bầu khí quyển lâu hơn do trọng lực mạnh hơn.

Theo các tác giả, sự sống cũng dễ phát triển hơn trong điều kiện độ ẩm cao và nhiệt độ cao hơn một chút - khoảng năm độ C so với trên Trái đất. Bằng chứng là, các khu vực rừng nhiệt đới có sự đa dạng sinh học hơn đáng kể so với các khu vực khô cằn hoặc lạnh hơn.