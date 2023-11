Phát hiện thi thể thiếu nữ mất tích trôi trên sông Vàm Cỏ Đông

Sáng 10/11, Công an huyện Bến Lức (Long An) phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình lo hậu sự.

Công an tỉnh Long An phối hợp công an huyện Bến Lức khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân chết trôi sông. Clip: Thiên Long

Theo chủ quán giải khát, 2 ngày qua cô gái T.T.K.L (17 tuổi, quê Đồng Tháp) phụ bán nước cho chị bỗng nhiên mất tích, nhiều lần liên lạc nhưng không nhận được tín hiệu.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị tìm tới phòng trọ thì xe, các giấy tờ xe, căn cước công dân, sạc điện thoại, quần áo và tiền vẫn còn.

Thi thể được cho là cô gái T.T.K.L (17 tuổi, quê Đồng Tháp) được tìm thấy trên sông Vàm Cỏ Đông qua địa phận huyện Bến Lức. Ảnh: Thiên Long

Sáng 9/11, chủ quán đăng thông tin lên mạng xã hội thông báo tìm cô gái.

Tìm đọc lại một số trang trên tài khoản facebook cá nhân của T.T.K.L gần đây thường đăng tải những dòng trạng thái thể hiện tâm trạng buồn. Không những vậy trên đó còn có dòng trạng thái: "Gửi con lên chùa nha".

Gia đình cùng chủ quán cà phê đăng thôn tin truy tìm cô gái mât tích (Ảnh: CĐBL)

Khoảng 18 giờ ngày 9/11, người dân phát hiện tử thi trôi sát bờ sông Vàm Cỏ Đông thuộc ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức. Khi đưa lên bờ nhiều người nhận dạng đây là cô gái tên T.T.K.L.

Theo tìm hiểu hoàn cảnh của K.L rất khó khăn, một mình tự mưu sinh kiếm sống nhiều năm ở Đồng Nai, cách nay hơn 1 năm đến thị trấn Bến Lức xin vào phụ bán quán nước.

Công an đang xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết của cô gái.