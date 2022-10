Phát hiện thi thể trong lô cao su

Chiều 7/10, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đang điều tra vụ phát hiện thi thể nam thanh niên trong lô cao su tại địa phương.

Theo đó vào khuya 6/10, một tài xế lái xe tải đang lưu thông qua lô cao su đoạn thuộc ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã bất ngờ phát hiện thấy một xe máy nằm giữa luống cao su, cách đường khoảng 5m.

Xác chết trong lô cao su. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nghi có chuyện chẳng lành nên tài xế này xuống xe lại gần kiểm tra, phát hiện gần đó có một nam thanh niên đang nằm bất động, gọi mãi không chịu trả lời.

Ngay lập tức, tài xế này gọi điện cho lực lượng chức năng địa phương để nhờ hỗ trợ.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, qua kiểm tra, xác định nam thanh niên đã tử vong. Tại hiện trường, công an ghi nhận có nhiều mảnh vỡ của xe máy, đồng thời có dấu vết cày xe từ ngoài đường tới xe máy của nạn nhân. Hơn nữa, trên thân cây cao su còn có vết xước, có khả năng do va chạm.

Kiểm tra người nạn nhân, công an tìm thấy giấy tờ mang tên Nguyễn Xuân Diệu (SN 1989, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) nên đã báo tin cho người thân đến hiện trường.

Đến hôm nay 7/10, công tác khám nghiệm đã hoàn tất, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra.