Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nhấn mạnh như thế tại Hội thảo khoa học "Những vấn đề đặt ra nhằm nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay" tổ chức ngày 24/5.

Phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân còn nhiều khó khăn

Theo bà Ngô Ngọc Điệp – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Dĩ An, toàn Đảng bộ thành phố hiện có 50 tổ chức cơ sở Đảng với 5.761 đảng viên.

Trong đó, TP.Dĩ An có 23 chi, Đảng bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; với tổng số 356 đảng viên là công nhân, lao động.

Hội thảo khoa học "Những vấn đề đặt ra nhằm nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay". Ảnh: Nguyên Vỹ

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Dĩ An đã kết nạp được 455 đảng viên mới. Trong đó, TP.Dĩ An kết nạp 86 đảng viên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, chiếm tỷ lệ 18,9% tổng số đảng viên kết nạp, đạt tỷ lệ 86% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Tuy nhiên, bà Điệp cho biết, công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước vẫn có những khó khăn nhất định.

Hiện nay, số lượng chi bộ doanh nghiệp trên tổng số doanh nghiệp trên địa bàn còn rất khiêm tốn. Đa số công nhân, người lao động chưa thật sự quan tâm nhiều đến hoạt động chính trị, hoạt động xã hội do hạn chế về thời gian và động lực.

"Một số chi bộ trong doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên do thu hẹp sản xuất kinh doanh, nhất là giai đoạn trong và sau dịch bệnh Covid-19", bà Điệp chia sẻ.

Lễ kết nạp đảng viên tại chi bộ công đoàn các KCN Bến Cát, Bình Dương. Ảnh: Thanh Muôn

Theo ThS Võ Châu Thảo, Trường Chính trị Bình Dương, toàn tỉnh hiện có 29 khu công nghiệp và có 67 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, chiếm 11,4%.

ThS Thảo đánh giá, kết quả kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước không đồng đều giữa các đảng bộ, chưa tương xứng với nguồn lực mà tỉnh đã đầu tư.

Đại dịch Covid-19 tác động đến phát triển kinh tế, đơn hàng sụt giảm, đời sống công nhân lao động còn nhiều khó khăn cũng phần nào ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng viên mới trong công nhân lao động, ThS. Thảo chia sẻ.

Tạo sự đồng thuận để phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước

TS Nguyễn Thị Trâm, Khoa Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Khu vực II) cho rằng, công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước gặp nhiều khó khăn khách quan do đặc thù của khu vực kinh tế tư nhân và từ phía đối tượng của công tác phát triển đảng viên.

Nhiều lao động trong các doanh nghiệp này thường thay đổi nơi làm việc để tìm kiếm việc làm mới thuận lợi và thu nhập cao hơn.

Đa phần người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chỉ quan tâm đến những vấn đề thiết thực đối với đời sống hàng ngày của mình. Ảnh minh họa: Nguyên Vỹ

Đa phần người lao động trong doanh nghiệp tư nhân chỉ quan tâm đến những vấn đề thiết thực đối với đời sống hàng ngày của mình. Nhiều người chưa có hứng thú tham gia sinh hoạt chính trị nên ít có nhu cầu và ham muốn được kết nạp Đảng.

TS. Trâm nhấn mạnh, chủ doanh nghiệp, nhà quản lý có vai trò rất lớn trong công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Sự đồng thuận, tạo điều kiện hay không của chủ doanh nghiệp, nhà quản lý quyết định đến thành bại của công tác này.

TS Trâm cho rằng, đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; cần có sự tham gia của nhiều chủ thể. Các cấp ủy bám sát sự chỉ đạo của Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; các tổ chức chính trị xã hội tích cực phát huy vai trò trong việc phát hiện và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

"Các ban chỉ đạo và cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp phải thật sự nhiệt tình, trách nhiệm, sẵn sàng thực hiện công tác mọi lúc, mọi nơi không chỉ trong giờ hành chính; đồng thời khéo léo và linh hoạt trong quá trình tuyên truyền, vận động, thuyết phục", TS Trâm đề nghị.

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định quan điểm: "Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân. Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những thanh niên ưu tú trưởng thành trong phong trào lao động".

Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương cho biết, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Bình Dương luôn quan tâm, chú trọng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định, phát triển đảng viên trong công nhân lao động là 1 trong 4 chương trình đột phá.

Đồng thời, Đảng bộ tỉnh đã có những chỉ đạo trọng tâm về công tác này cũng như quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Thao nhấn mạnh, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp đã khó, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn khó hơn.

Đây là công tác mang tính đặc thù và có tính quy luật. Chỉ khi nhận diện như thế mới có đối sách cụ thể, thích hợp.

Theo ông Thao, hội thảo khoa học hôm nay sẽ góp phần tạo chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng về tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.