Phê duyệt sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng An Ninh lớp 10 với 3 chủ đề cần học

Sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 10, bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Cuốn sách nhằm góp phần hình thành, phát triển năng lực nhận thức một số vấn đề về quốc phòng, an ninh và năng lực vận dụng các kiến thức, kỹ năng quân sự, an ninh đã học vào cuộc sống, từ đó hình thành phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cho học sinh trung học phổ thông.

Với dung lượng 88 trang, sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 bộ Cánh Diều gồm 12 bài học thuộc 3 chủ đề: Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh (6 bài); Điều lệnh đội ngũ và chiến thuật bộ binh (4 bài); Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự (2 bài). Ở một số nội dung của mỗi bài có thêm mục "Em có biết" cung cấp thông tin mở rộng cho học sinh.

Sách Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 cùng bộ sách giáo khoa Cánh Diều lớp 10 sẽ được sử dụng rộng rãi trong cả nước từ năm học 2022 – 2023. Ảnh: T.N

Cấu trúc bài học được biên soạn theo mô hình hoạt động, gồm 4 loại hoạt động: Khởi động, Hình thành kiến thức, Luyện tập, Vận dụng. Các nội dung dạy học không thiết kế theo từng tiết mà được biên soạn theo tổng số tiết của bài học nhằm tạo thuận lợi cho giáo viên, học sinh dạy và học một cách linh hoạt, phù hợp với trình độ của học sinh từng lớp, từng trường, từng địa phương. Các bài học có nhiều dạng câu hỏi, bài tập vận dụng, xử lý tình huống… giúp giáo viên đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chương trình đồng thời đánh giá được quá trình học tập và năng lực của học sinh.

Ngoài phiên bản sách giấy, sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 Cánh Diều còn có phiên bản điện tử được đăng tải trên nền tảng số hoc10.vn với nhiều ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm bớt lao động sư phạm của giáo viên.

Cùng với sách giáo khoa Toán 10, Ngữ văn 10, Tiếng Anh 10, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10, Giáo dục thể chất 10, sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 tạo nên bộ sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc lớp 10 Cánh Diều. Sách Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 cùng bộ sách giáo khoa Cánh Diều lớp 10 sẽ được sử dụng rộng rãi trong cả nước từ năm học 2022 – 2023.