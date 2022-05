Phe vé tung hoành trước cổng sân Việt Trì, giá vé trận đấu U23 Việt Nam cao ngất ngưởng

Phe vé tung hoành trước sân vận động TP Việt Trì. Video: Nhóm PV

So với những ngày trước, hôm nay, giá vé trận bán kết bóng đá nam SEA Games 31 đã có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, giá vé “chợ đen” so với vé ban tổ chức bán ra vẫn cao hơn gần 4 lần. Cụ thể, giá vé “chợ đen” đối với khán đài A – B dao động từ 3,5 – 5 triệu đồng/cặp, khán đài C – D từ 2,3 – 2,7 triệu đồng trên cặp. Theo các phe vé, giá vé hôm nay đã giảm rất sâu so với những ngày hôm trước.

Trong khi đó, để mua được vé online theo đường link của Ban tổ chức thì gần như là không thể.

Một số hình ảnh trước sân vận động Việt Trì, trong sáng nay, 19/5. Ảnh: Nhóm PV.

Với việc giành ngôi nhất bảng A, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 Malaysia ở bán kết. Nhận định về hai đội bóng nhất nhì ở bảng B, HLV Park Hang-seo nói: “Nếu nhìn vào bảng B, Thái Lan và Malaysia sẽ vào bán kết. Thực tế, với Malaysia tôi không có điều kiện xem họ thi đấu, chỉ xem qua tivi. Malaysia có hàng phòng ngự tổ chức tốt, còn Thái Lan với nhiều cầu thủ trên hàng công có kỹ năng cá nhân tốt. Đặc biệt hàng tiền vệ có cầu thủ số 18 và 19 rất đa năng. Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị tốt nhất cho vòng bán kết”.