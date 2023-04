Phi tần nào 70 tuổi vẫn được Hoàng đế Càn Long lật thẻ bài?

Hậu cung của Hoàng đế có cả trăm ngàn nữ nhân, để được người lật thẻ bài một lần thôi cũng được xem là phúc kiếp tu nhiều đời. Dĩ nhiên, những phi tần, mĩ nữ được Hoàng đế lật thẻ bài ắt hẳn phải trẻ trung, đương độ xuân sắc. Vậy nhưng vào thời nhà Thanh, có một phi tần ở tuổi xế chiều nhưng vẫn được Hoàng đế Càn Long lật thẻ bài.

Được biết, vị "tỉ tỉ già" này chính là Du Quý Phi. "Mị lực" của bà đỉnh cao đến nỗi 70 tuổi nhưng vẫn được Càn Long lật thẻ bài khiến khắp hậu cung kinh ngạc, ghen tị. Vậy lý do nằm ở đâu?

Vốn là vị Hoàng đế "đào hoa" có tiếng thời Trung Quốc xưa, ấy vậy mà nhờ có những "đức hạnh" vượt trội, Du Quý Phi thường được Càn Long lật thẻ.

Thuộc dòng họ Kha Lý Diệp Đặc, có xuất thân không hề cao quý, từ nhỏ Du Phi đã làm việc vô cùng chăm chỉ, tính cách hiền thục, thấu hiểu lòng người. Đặc biệt bà còn có biệt tài an ủi người khác bằng lời nói.

Khi Càn Long 73 tuổi thì Dung Phi cũng đã ngấp nghé 70. Có lẽ, việc thị tẩm lúc này không quá cần thiết là một mĩ nữ xinh đẹp trẻ trung nữa. Mà cái Càn Long cần là một phi tử khiến mình cảm thấy thoải mái, bằng lòng nghe ông tâm sự, cùng ông san sẻ nỗi buồn, tận hưởng niềm vui cùng ông. Với tiêu chí đó, dĩ nhiên Dung Phi "trúng tuyển".

Ngoài ra, Dung Phi nương nương còn là một người phụ nữ tài giỏi khi sinh được cho Hoàng đế vị hoàng tử tài đức vẹn toàn. Đó chính là Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ. Sự ra đời của vị Hoàng tử đã khiến Du Quý Phi được tăng cấp bậc 3 lần chỉ trong 8 năm. Vĩnh Kỳ còn là người con trai, tài đức vẹn toàn và được Càn Long yêu thương hết mực.

Nhưng Hoàng tử Vĩnh Kỳ không may qua đời vì lâm trọng bệnh. Cái chết của con trai đã khiến Càn Long bị đả kích trầm trọng. Vị Hoàng đế thường xuyên tìm đến Dung Phi để an ủi, cũng như để được an ủi. Họ đã cùng nhau tâm sự, chia sẻ rất nhiều. Đó cũng là một trong những lý do lý giải vì sao 70 tuổi Dung Phi vẫn được lật thẻ bài.

Hơn nữa, vị Quý phi này là người cùng Hoàng đế Càn Long trải qua cả quãng đời dài đằng đẵng. Họ gặp nhau khi Càn Long vẫn còn là một vị Hoàng tử cho đến tuổi đã xế chiều. Chính vì vậy độ thấu hiểu, quan điểm của Dung Phi đều vô cùng tâm đầu ý hợp với vua. Càn Long và Du Phi khi ấy không chỉ là phu thê mà còn là bạn bè cùng nhau chia sẻ, hàn huyên rất nhiều chuyện.

Bởi những nguyên nhân trên lý giải vì sao Du Phi tuy đã ở tuổi 70 mà vẫn được Càn Long lật thẻ bài.