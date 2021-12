Phiên toà xét xử vụ "ông trùm" xăng giả Trịnh Sướng dự kiến diễn ra trong 14 ngày

Theo đó phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra trong 14 ngày. Tại phiên tòa, một số bị cáo và người liên quan vắng mặt.



Trước đó - ngày 8/4, vụ án sản xuất, mua bán xăng giả đã được TAND tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử sơ thẩm. Đến ngày 20/4, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ khối lượng xăng giả mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự, số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo trong vụ án.

Trịnh Sướng được lực lượng chức năng áp giải đến phiên toà sáng 20/12. Ảnh: Duy Hậu

Quá trình điều tra bổ sung, đến tháng 5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông có kết luận điều tra bổ sung xác định Trịnh Sướng thu lợi bất chính hơn 155,8 tỷ đồng (cao hơn kết quả điều tra cũ gần 50 tỷ đồng). Đến tháng 7/2021, Viện KSND tỉnh Đắk Nông ra cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng mới, tổng cộng có 39 người bị truy tố theo 3 nhóm, cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Trong đó, nhóm 12 bị can gồm: Trịnh Sướng (54 tuổi, ngụ Sóc Trăng, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng), Nguyễn Ngọc Quan (51 tuổi, ngụ TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH thương mại hóa chất Tâm Quang), Đinh Chí Dũng (52 tuổi, ngụ TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng), Nguyễn Thị Thu Hòa (40 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn)… bị truy tố với khung hình phạt cao nhất từ 7 - 15 năm tù.

Trịnh Sướng và đồng phạm tại phiên toà sáng 20/12. Ảnh: Duy Hậu

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, từ đầu năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả tại Đắk Nông, Sóc Trăng, Cần Thơ, TP.HCM… Trong vụ án này, các bị can đã tổ chức pha trộn và bán ra hơn 200 triệu lít xăng giả.



Theo kết quả điều tra, nhóm Trịnh Sướng pha trộn xăng giả nhiều nhất với 192 triệu lít và bán ra thị trường 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng; nhóm Đinh Chí Dũng pha trộn và bán ra thị trường hơn 4 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Quan và đồng bọn cũng pha trộn hơn 11 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng…