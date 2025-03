Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Đà Nẵng cho hay, ngay sau khi mạng xã hội tiktok đăng tải video với nội dung dàn siêu xe ô tô ngang nhiên vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.Đà Nẵng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an thành phố vào cuộc xác minh, xử lý.

Trong ngày hôm qua (17/3), thượng tá Phan Văn Thương - Trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã yêu cầu các bộ phận của phòng phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh chóng xác minh vụ việc cũng như làm rõ chủ nhân của dàn siêu xe nói trên về hành vi vượt đèn đỏ vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo người dân cung cấp, có 8 phương tiện gồm 7 ô tô và 1 mô tô ba bánh có dấu hiệu vi phạm, đồng thời Phòng CSGT cũng phát hiện thêm 3 xe vi phạm. Cụ thể, trong vụ việc có 11 phương tiện gồm 8 ô tô và 3 mô tô. Dàn siêu xe vi phạm này được xác định thuộc sở hữu, quản lý của ông H.K.K và vợ là chủ của một công ty chuyên kinh doanh trên lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.

Cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt liên quan vụ dàn siêu xe ngang nhiên vượt đèn đỏ trên phố Đà Nẵng. Ảnh: THANĐN

Sau quá trình xác minh, vào chiều hôm qua (17/3), lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã mời ông H.K.K là đại diện chủ doanh nghiệp và đại diện của công ty tổ chức sự kiện cùng tất cả số tài xế điều khiển dàn xe nói trên để làm việc.

Qua các hình ảnh chứng cứ của người dân cung cấp cũng như chứng cứ của các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng, ông H.K.K đã thừa nhận vi phạm của số tài xế khi điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ.

Trước các vi phạm nêu trên, hiện Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành lập biên bản với 11 trường hợp xe ô tô và mô tô vi phạm, với tổng số tiền xử phạt là 167 triệu đồng. Bên cạnh đó, tạm giữ trên Môi trường điện tử 2 giấy phép lái xe (GPLX), tạm giữ 9 GPLX vật lý của số tài xế điều khiển phương tiện. Đồng thời, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu doanh nghiệp và tài xế cam kết không tái phạm.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 16/3, dàn siêu xe này xuất phát từ sân bay quốc tế Đà Nẵng di chuyển qua tuyến đường Nguyễn Văn Linh, khi đến ngã tư giao nhau với đường Phan Châu Trinh thì đèn tín hiệu màu xanh chuyển đỏ. Mặc dù các phương tiện khác đều giảm tốc độ và dừng lại nhưng dàn siêu xe này vẫn nối đuôi nhau vượt đèn đỏ khiến người chứng kiến không khỏi bất bình. Khi đoạn clip vi phạm của dàn siêu xe trên được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người dân mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm.