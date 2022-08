Trong phim Big Mouth tập 4, "ông trùm" Gong Ji Hoon (Yang Kyung Won) đã đến trại giam và yêu cầu Park Chang Ho kể tên 5 người khách hàng đã giao dịch ma túy. Nếu thực sự là tên tội phạm lừa đảo khét tiếng có biệt danh "Big Mouse" thì việc này không làm khó Park Chang Ho. Tuy nhiên, luật sư Park đã phải cầu cứu đến Thị trưởng Choi Do Ha. Bởi vì, nếu không kể được tên 5 khách hàng như Gong Ji Hoon yêu cầu thì Chang Ho sẽ phải chết trong tù.

Nhờ sự giúp đỡ của Thị trưởng Choi nên luật sư Park có được danh sách những người giao dịch ma túy. Tuy nhiên, danh sách này được chính Gong Ji Hoon xác nhận là giả mạo để nhằm hạ gục cả Thị trưởng Choi Do Ha và luật sư Park Chang Ho.

Trong phim Big Mouth tập 4, Park Chang Ho đối mặt với thử thách phải kể đúng tên 5 khách hàng đã giao dịch ma túy do phía Gong Ji Hoon yêu cầu. (Ảnh chụp màn hình)

Ở một diễn biến khác, ngay sau khi biết được danh sách những kẻ giao dịch ma túy là giả thì Choi Do Ha đã liên hệ với phía quản ngục nhưng không được. Khép lại tập phim Big Mouth tập 4, luật sư Park chuẩn bị đối mặt với Gong Ji Hoon trong sự reo hò, cổ vũ của những phạm nhân tin rằng anh là "Big Mouse".

Phim Big Mouth tập 5: Sự thật Lee Jong Suk "lột xác" đáng sợ thành "Big Mouse"?

Phim Big Mouth tập 5 lên sóng vào tối nay (12/8) thu hút sự quan tâm của khán giả với cảnh Gong Ji Hoon đến trại giam gặp Park Chang Ho như lịch đã hẹn trước đó. Cuộc gặp gỡ của cả hai càng thêm gay cấn Gong Ji Hoon đắc ý nói với luật sư Park rằng: "Cậu chỉ là khán giả thôi. Chỉ cần ngồi xem và tận hưởng kịch bản hay là được".

Gong Ji Hoon (bên phải) muốn hạ gục Thị trưởng Choi Do Ha (bên trái) và luật sư Park Chang Ho.(Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra trong cuộc hẹn này sự góp mặt của Gong Ji Hoon, Thị trưởng Choi, Chang Ho và những người có liên quan. Ngay sau khi luật sư Park hỏi người đàn ông bên cạnh trong phòng thẩm vấn: "Anh biết tôi sao?" thì người này tỏ ra sợ hãi, ôm chặt cổ như bị nghẹn và ngã xuống đất trong sự ngỡ ngàng của những người cho mặt.

Có lẽ danh sách 5 người khách hàng giao dịch ma túy được Thị trưởng Choi cung cấp dù là giả nhưng cuối cùng không khiến Park Chang Ho lâm vào tình thế khó khăn. Luật sư Park đã ở thế chủ động khi tự nhủ rằng: "Những kẻ tự cho mình là thú dữ và tấn công người khác thì tôi sẽ giết hết tất cả".

Ở một diễn biến khác trong phim Big Mouth tập 5, Park Chang Ho do Lee Jong Suk đóng đã "lột xác" khi đối đầu trực diện với 3 kẻ từng làm hại anh trong trại giam. Hành động của Chang Ho khiến Thị trưởng Choi Do Ha không khỏi ngỡ ngàng cho rằng, nhân vật do Lee Jong Suk đóng chính là "Big Mouse". Phía luật sư Park, anh không muốn bà xã Go Mi Ho (Yoona) biết về những hành động của mình ở trong trại giam nên đã có lời nhắc nhở Choi Do Ha không nên nói cho Mi Ho biết.

Phim Big Mouth tập 5: Lee Jong Suk "lột xác" thành "Big Mouse"?

Tuy nhiên, Thị trưởng Choi đã hẹn Go Mi Ho ra và tiết lộ với cô rằng: "Park Chang Ho chính là Big Mouse". Choi Do Ha cũng cho rằng, Mi Ho là người bất hạnh nhất thế gian này khi chưa biết sự thật về chồng mình.

Phía Go Mi Ho vì cứu chồng nên cô đã không ngại đối đầu với "ông trùm" Gong Ji Hoon. Trong phim Big Mouth tập 5 còn có cảnh nữ y tá bị kẻ giấu mặt tấn công. Liệu nhân vật do Yoona đóng có gặp nguy hiểm? Luật sư Park có phải là "Big Mouse" thật sự hay nhân vật này đang cố gồng mình trở thành tên tội phạm lừa đảo khét tiếng để bảo vệ bản thân, bà xã Go Mi Ho và gia đình?

Phim Big Mouth tập 5: Sự thật Lee Jong Suk "lột xác" đáng sợ thành "Big Mouse"? (Nguồn: MBC)

Big Mouth của đạo diễn Oh Choong Hwan - người từng gây tiếng vang khi thực hiện loạt phim đình đám như: Khách sạn ánh trăng, Khi nàng say giấc, Chuyện tình bác sĩ, Vì sao đưa anh tới, Khởi nghiệp...

Trong phim Big Mouth, Lee Jong Suk đảm nhận vai Park Chang Ho - chàng luật sư hạng ba với tỷ lệ "cãi thắng" thành công là 10%. Chang Ho nổi tiếng nói nhiều nhưng làm không tới đâu nên anh bị mọi người gọi là "Big Mouth".

Nữ ca sĩ, diễn viên Yoona (SNSD) đảm nhận vai Go Mi Ho - nữ y tá đảm đang và tháo vát, đồng thời là người vợ đã gắn bó với Park Chang Ho. Cặp đôi Chang Ho - Mi Ho vốn có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, thậm chí đứng trước nguy cơ "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, trước biến cố Chang Ho bị cuốn vào vụ án về kẻ lừa đảo khét tiếng có biệt danh "Big Mouse" và phải đối mặt với Gong Ji Hoon, Go Mi Ho đã bất chấp nguy hiểm để cứu chồng. Mặt khác, sự thật Park Chang Ho có phải là kẻ lừa đảo khét tiếng "Big Mouse" hay không hiện tại vẫn là ẩn số đối với khán giả.

Phim Big Mouth sẽ tiếp tục lên sóng trên kênh MBC vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần, vào lúc 22 giờ (theo giờ Hàn Quốc).