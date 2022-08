Nội dung chính phim Big Mouth có gì hấp dẫn?

Bộ phim Big Mouth do Lee Jong Suk và Yoona (SNSD) đóng chính lên sóng từ ngày 29/7. Trong phim, Lee Jong Suk thủ vai luật sư hạng ba có tên Park Chang Ho. Anh chàng nổi tiếng nói nhiều nhưng làm không tới đâu nên bị mọi người gọi là "Big Mouth". Yoona vào vai Go Mi Ho - vợ của Park Chang Ho, là nữ y tá thông minh, tràn đầy tự tin và năng lượng.

Biến cố khiến cuộc sống gia đình Park Chang Ho thay đổi từ khi anh bắt đầu phụ trách một vụ án giết người. Cụ thể, Chang Ho (Lee Jong Suk) được thị trưởng thành phố Choi Do Ha (Kim Joo Heon) đề nghị làm gián điệp để điều tra một vụ án giết người. Ban đầu, Chang Ho làm đúng theo kế hoạch của Do Ha. Tuy nhiên, khi lấy được đoạn video quan trọng, anh chàng không muốn giao cho Do Ha mà quyết định dùng nó như một phương tiện giúp bản thân đổi đời.

Phim Big Mouth với sự góp mặt của Lee Jong Suk và Yoona. (Ảnh trong phim)

Chang Ho đã đến gặp "ông trùm" Gong Ji Hoon (Yang Kyung Won) - Chủ tịch của Nhật báo Woojeong Daily, một trong số những nghi phạm của vụ án và yêu cầu khoản tiền "khủng" cho đoạn video này. Mọi chuyện không đơn giản như Chang Ho nghĩ, anh bị Kong Ji Hoon thẳng thừng từ chối và đuổi về. Chưa dừng lại ở đó, Chang Ho bị hại uống thứ nước có chứa ma túy khiến vụ tai nạn giao thông xảy ra và anh bị vào tù. Khi Choi Do Ha biết chuyện Chang Ho lén đi gặp Gong Ji Hoon nên đã quyết định ngừng hợp tác, từ chối cứu Chang Ho ra khỏi ngục tù.

Phim Big Mouth: Lee Jong Suk từ "Big Mouth" trở thành "Big Mouse" thế nào? (Nguồn: ST)



Ở trong nhà tù, Park Chang Ho đã phải đối mặt với hàng loạt nguy hiểm suýt mất mạng và bị hiểu lầm là tên tội phạm lừa đảo khét tiếng có biệt danh "Big Mouse". Tuy nhiên, "trong cái rủi có cái may", nhờ vậy mà anh được Gong Ji Hoon giữ lại mạng sống cho Chang Ho vì muốn lấy lại số tiến "khủng" hắn từng bị "Big Mouse" lừa đảo.

Trong khi chồng bị oan ức ở tù thì Go Mi Ho (Yoona) quyết tâm tìm cách để cứu lấy Chang Ho. (Ảnh trong phim)

Nội dung chính phim Big Mouth không đi sâu khai thác sự nghiệp của một luật sư cũng như các vụ án.

Thay vào đó, bộ phim tập trung nhiều hơn đến mặt tối trong giới thượng lưu và sự "lột xác" của nhân vật chính, buộc phải thay đổi chính mình để chiến đấu để bảo vệ bản thân, gia đình. Park Chang Ho đã không thể nhẫn nhịn và có tuyên bố: "Tôi sẽ cho mọi người biết lý do tôi trở thành Big Mouse".

Nam diễn viên Lee Jong Suk từng chia sẻ với truyền thông rằng, Big Mouth là bộ phim có cốt truyện vô cùng kịch tích, đan xen bí ẩn. "Trong phim Big Mouth có rất nhiều nhân vật phức tạp, do đó người xem cần tập trung vào ý định thực sự của họ để biết đó là gì và sự thật ẩn sau làm xáo trộn cả tác phẩm. Hy vọng mọi người sẽ tận hưởng Big Mouth theo từng tập", nam diễn viên bày tỏ.

Phim Big Mouth có bao nhiêu tập?

Big Mouth do đạo diễn Oh Choong Hwan thực hiện có tổng cộng 16 tập, mỗi tập dài 60 phút. Bằng chứng cho thấy sức hút của Big Mouth chính là rating khả quan sau khi hai tập đầu của phim lên sóng với thành tích mở màn là 6,2%. Trên trang đánh giá iMDB, điểm số khởi điểm của Big Mouth là 9,2.

Có được thành tích này không thể không kể đến "phản ứng hóa học" của Lee Jong Suk - Yoona khi vào vai cặp vợ chồng trẻ có sự tương xứng về ngoại hình với tình cảm chân thành cả hai dành cho nhau. Cặp đôi cùng nếm trải những ngọt bùi trong cuộc sống hôn nhân, thậm chí đứng trước nguy cơ ly hôn. Bên cạnh đó, màn tương tác giữa Chang Ho và bố vợ Go Ki Kwang (Lee Ki Young) cũng khiến khán giả thích thú.

Lee Jong Suk - Yoona khi vào vai cặp vợ chồng trẻ trong phim Big Mouth được khán giả yêu thích. (Ảnh trong phim)

Ngoài ra, trong hai tập phim Big Mouth vừa lên sóng, màn thể hiện của Yang Kyung Won trong vai Gong Ji Hoon gây ấn tượng với khán giả. Nam diễn viên từng ghi dấu trong lòng người xem khi vào vai anh chàng sĩ quan Pyo Chi Su hài hước trong phim Hạ cánh nơi anh. Đến khi tham gia phim Big Mouth, Yang Kyung Won có sự "lột xác" trong diễn xuất để đảm nhận vai một quý ông thượng lưu mưu mô, lạm quyền, sử dụng ma túy trái phép...

Nam diễn viên Yang Kyung Won đảm nhận vai Gong Ji Hoon trong phim Big Mouth. (Ảnh trong phim)

Hiện tại, bộ phim Big Mouth vẫn đang giữ được sức hút nhờ tình tiết gay cấn, dàn diễn viên ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt... Liệu Go Mi Ho có tìm được bằng chứng minh oan cho chồng? Park Chang Ho khi bị tra tấn cả thể xác và tinh thần có trở thành "Big Mouse"?

Những tập tiếp theo của phim Big Mouth sẽ tiếp tục lên sóng trên kênh MBC vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần, vào lúc 22 giờ (theo giờ Hàn Quốc).





https://afamily.vn/phim-big-mouth-tap-1-lee-jong-suk-chon-tien-bac-thay-vi-su-chinh-truc-20220730113954046.chn