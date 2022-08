Trong phim Big Mouth tập 3, Park Chang Ho (Lee Jong Suk) bị giam tại một phòng riêng biệt sau khi anh tìm nhiều cách để kết liễu nhưng không thành. Khi bị tên quản ngục đòi tài sản và đề cập đến sự an toàn của bà xã Go Mi Ho cũng như gia đình, Chang Ho không khỏi phẫn nộ. Anh nhận ra bản thân phải trở thành "Big Mouse" mới có thể bảo vệ những người thân yêu. "Đừng động vào vợ tôi. Các người mà dám động vào cô ấy thì sẽ chết hết đấy", Chang Ho khẳng định.

Ở cuối tập phim, anh chàng đối mặt với nguy hiểm khi bị một nhóm tội phạm tấn công. Nhóm của Park Chang Ho rơi vào thế bị động nhưng anh may mắn anh chàng thoát chết.

Yoona (đóng vai Go Mi Ho) quyết tâm tìm kiếm manh mối để cứu "chồng" Lee Joon Suk (Park Chang Ho). (Ảnh chụp màn hình)

Phía Go Mi Ho, cô đã xin vào bệnh viện Gucheon làm việc và nhanh tìm ra manh mối có thể giải oan cho chồng. Tuy nhiên, Giám đốc bệnh viện Hyun Joo Hee (Ok Ja Yeon) đã phát hiện Mi Ho đang cố tìm tài liệu chưa được công bố của Giáo sư Sae Jae Young (Park Hoon) - người đã chết trước đó trong vụ kiện Lee Jong Suk từng điều tra. Hyun Joo Hee yêu cầu Mi Ho phải tự nguyện rời khỏi bệnh viện. Khép lại tập phim này, Go Mi Ho vẫn tiếp tục được làm tại bệnh viện Gucheon.

Phim Big Mouth tập 4: Lee Jong Suk bị lộ thân phận không phải là "Big Mouse"?

Phim Big Mouth tập 4 lên sóng vào tối nay (6/8) cho thấy Go Mi Ho đối mặt với nguy hiểm khi cô không từ bỏ việc đấu tranh để tìm ra sự thật, minh oan cho chồng. Trong tập phim này có cảnh Go Mi Ho liều lĩnh tuyên bố: "Tôi có tài liệu chưa công bố của Giáo sư Seo Jae Young". Phát ngôn của vợ Chang Ho khiến viện trưởng Hyun Joo Hee ngỡ ngàng. Cũng vì vậy mà Mi Ho đối mặt với nguy hiểm khi bị kẻ giấu mặt theo dõi.

Trong phim Big Mouth tập 4: Go Mi Ho liều lĩnh tuyên bố: "Tôi có tài liệu chưa công bố của Giáo sư Seo Jae Young". (Nguồn: MBC)



Trong phim Big Mouth tập 4, Park Chang Ho tiếp tục bị giam biệt lập. Niềm tin Chang Ho là "Big Mouse" từ "ông trùm" Gong Ji Hoon (Yang Kyung Won) cũng đã bị lung lay. Trước đó, Park Chang Ho đã phải đối mặt với hàng loạt nguy hiểm suýt mất mạng. Tuy nhiên, nhờ việc bị hiểu lầm là tên tội phạm lừa đảo khét tiếng có biệt danh "Big Mouse" mà anh được Gong Ji Hoon giữ lại mạng sống vì hắn muốn lấy lại số tiến "khủng" từng bị "Big Mouse" lừa đảo.

Liệu Lee Jong Suk có gặp nguy hiểm khi bị lộ thân phận không phải là "Big Mouse"?

Phim Big Mouth sẽ tiếp tục lên sóng trên kênh MBC vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần, vào lúc 22 giờ (theo giờ Hàn Quốc).

Mi Ho đối mặt với nguy hiểm khi bị kẻ giấu mặt theo dõi. (Ảnh: MBC)

Niềm tin Chang Ho là "Big Mouse" từ "ông trùm" Gong Ji Hoon (Yang Kyung Won) cũng đã bị lung lay trong phim Big Mouth tập 4. (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, Big Mouth vẫn đang giữ được sức hút nhờ tình tiết gay cấn, diễn xuất tốt của dàn diễn viên... Nội dung chính phim Big Mouth không đi sâu khai thác sự nghiệp của một luật sư cũng như các vụ án. Thay vào đó, bộ phim do đạo diễn Oh Choong Hwan thực hiện tập trung nhiều hơn đến mặt tối trong giới thượng lưu và sự "lột xác" của nhân vật chính, buộc phải thay đổi chính mình để chiến đấu để bảo vệ bản thân, gia đình.

Trong phim, Lee Jong Suk thủ vai luật sư hạng ba có tên Park Chang Ho. Anh chàng nổi tiếng nói nhiều nhưng làm không tới đâu nên bị mọi người gọi là "Big Mouth". Yoona vào vai Go Mi Ho - vợ của Park Chang Ho, là nữ y tá thông minh, tràn đầy tự tin và năng lượng.

Biến cố khiến cuộc sống gia đình Park Chang Ho thay đổi từ khi anh bắt đầu phụ trách một vụ án giết người. Sau đó, Chang Ho bị hại phải vào tù khiến anh từ một người bị mọi người gọi là "Big Mouth" vì nói nhiều nhưng làm không tới đâu dần "lột xác" trở thành "Big Mouse".