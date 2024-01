Phim có 2 nữ diễn viên mang dòng máu Việt giành chiến thắng rực rỡ tại Emmy 2024

Beef gồm 10 tập do đạo diễn Lee Sung Jin thực hiện, thắng 5 giải Emmy ở hạng mục phim ngắn tập, gồm Sêri ngắn tập xuất sắc, Đạo diễn phim ngắn tập hoặc một tập (Lee Sung Jin), Biên kịch xuất sắc (Lee Sung Jin), Nam chính xuất sắc (Steven Yeun) và Nữ chính xuất sắc (Ali Wong).

Beef thuộc thể loại hài đen, khắc họa thành công một cuộc khủng hoảng của những người Mỹ gốc Á trong xã hội đầy phức tạp giữa xứ cờ hoa. Phim xoay quanh hai nhân vật chính gốc Á - Danny Cho (Steven Yeun) và Amy Lau (Ali Wong).

Họ có hoàn cảnh trái ngược: kẻ chật vật với nghề thầu xây dựng, người có cuộc sống giàu sang, gia đình hạnh phúc. Một lần, họ tình cờ đụng độ và trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Hai nữ diễn viên mang dòng máu Việt tham gia Beef là diễn viên Hồng Đào và Ali Wong

Hồng Đào đóng mẹ của nhân vật chính trong Beef. Ảnh: NSX

Diễn viên Việt Nam Hồng Đào góp một vai nhỏ trong phim, được khen nhờ lối thoại tự nhiên. Chị vào vai Hanh Trinh - mẹ của nữ chính Amy Lau.

Amy vốn là phụ nữ thành đạt nhưng chịu nhiều ẩn ức trong hôn nhân với người chồng Geogre (Joseph Lee). Trước bờ vực ly hôn, Amy quyết định trở về nhà và gặp bố mẹ.

Hội ngộ con gái sau thời gian dài xa cách, bà Hanh Trinh nấu bữa tối chiêu đãi con với món canh chua - đặc sản quê hương. Chi tiết này khiến khán giả Việt thích thú.

Nhân vật Hanh Trinh sử dụng tiếng Anh có pha trộn với giọng địa phương, dù xuất hiện ít nhưng có nhiều câu thoại ấn tượng. "Khi già đi, con sẽ nhận ra nếu cứ nhìn lại, con sẽ sụp đổ. Dù chuyện gì xảy ra, hãy để lại nó phía sau", Hanh Trinh động viên con.

Nhân vật của diễn viên Hồng Đào mang dáng dấp của người phụ nữ yếu thế trong gia đình, luôn phải giữ hòa khí, chịu đựng người chồng uy quyền. “Đây là cơ hội một lần trong đời mà tôi đã mơ ước. Tôi rất phấn khích khi chia sẻ về vai trò trong phim", nữ nghệ sĩ chia sẻ về vai diễn.

Nữ diễn viên diện áo dài trên thảm đỏ sự kiện Time 100 Gala 2023. Ảnh: Tiền Phong

Khi hợp tác với diễn viên Ali Wong, Hồng Đào chia sẻ với Dân Việt, "Trong đoàn phim, Ali Wong tạo cho tôi một cảm giác rất thân thiện và cởi mở. Tôi nhớ Ali Wong đã chào tôi bằng tiếng Việt giống như cách cô ấy rất yêu tiếng Việt từ khi mới ra đời. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng làm quen, trò chuyện. Thật gần gũi và thoải mái khi được vào vai mẹ của Ali trong phim".

Nói về vai diễn này, Ali Wong chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với trang TV Line: "Nhân vật của tôi cũng như bộ phim khiến cho chúng ta đặt ra câu hỏi rằng, nếu rơi vào tình huống éo le thì liệu chúng ta chọn cách từ bỏ tất cả hay không? Đôi khi, cách giải quyết đơn giản nhất để thoát khỏi những rắc rối trong cuộc sống, đó là ngồi lại gần gũi và lắng nghe nhau". hóa thành người phụ nữ thành đạt nhưng bị mắc chứng trầm cảm, cũng như có nhiều cảnh nóng táo bạo.

Nói về vai diễn này, Ali Wong chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với trang TV Line: "Nhân vật của tôi cũng như bộ phim khiến cho chúng ta đặt ra câu hỏi rằng, nếu rơi vào tình huống éo le thì liệu chúng ta chọn cách từ bỏ tất cả hay không? Đôi khi, cách giải quyết đơn giản nhất để thoát khỏi những rắc rối trong cuộc sống, đó là ngồi lại gần gũi và lắng nghe nhau".

Ali Wong trong Beef. Ảnh: NSX

Ali Wong (tên đầy đủ là Alexandra Dawn Wong) sinh ngày 19/1982 tại San Francisco, California. Gia đình cô có 4 anh chị em, mẹ cô là người gốc Huế còn bố là người Mỹ gốc Hoa. Ali từng tốt nghiệp trường Trung học Đại học San Francisco và từng theo học chương trình Fulbright tại Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ali lần đầu tiên thử diễn hài độc thoại ở tuổi 23. Cô nhanh chóng chuyển đến thành phố New York để theo đuổi hài kịch và bắt đầu biểu diễn thường xuyên tại các sân khấu đêm. Sau đó, Ali nhận được nhiều chú ý và góp mặt trong một số show truyền hình của các đài NBC hay kênh MTV.

Cột mốc đáng nhớ nhất khi đó của cô là lần góp mặt trong bộ phim Savages của đạo diễn Oliver Stone, bên cạnh một loạt sao lớn Hollywood như: Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively và Salma Hayek… Năm 2016, Ali Wong xuất hiện trên chương trình đặc biệt của Netflix có tên là Baby Cobra và một bộ phim khác là Always Be My Maybe năm 2019.

Ở lần đầu được đề cử Emmy, Ali Wong thắng hạng mục Nữ diễn viên chính hay nhất cho sêri ngắn tập. Tại Quả cầu vàng 2024 vừa tổ chức đầu tháng 1, Ali Wong ăn cú đúp giải thưởng ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Tại cả hai thưởng, cô đều lập thành tích là người gốc Á đầu tiên giành chiến thắng trong hạng mục của mình.