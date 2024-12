Phim của Hyun Bin gây bão

Theo hệ thống bán vé tích hợp của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, Harbin (Cáp Nhĩ Tân) chính thức vượt mốc 2 triệu lượt xem vào 17h56 ngày 28/12.

Bộ phim do Hyun Bin đóng chính đạt được cột mốc này chỉ sau 5 ngày công chiếu, vượt mặt siêu phẩm 12.12: The Day (vượt mốc 2 triệu lượt xem vào ngày thứ 6) và ngang bằng với kỷ lục do Avatar: The Way of Water lập nên.

Hyun Bin cùng đoàn phim Harbin tri ân khán giả nhân dịp đạt dấu mốc 2 triệu lượt xem.

Để đánh dấu thành công, đoàn phim tung video có sự góp mặt của đội ngũ cốt cán là Hyun Bin, Jo Woo Jin, Jeon Yeo Been, Park Hoon và đạo diễn Woo Min Ho. Trong đó, chồng Son Ye Jin cùng các đồng nghiệp gửi lời cảm ơn đến khán giả vì ủng hộ phim.

Tài tử sinh năm 1982 mặc vest và vuốt tóc bảnh bao, tay cầm tờ giấy có dòng chữ: “Cảm ơn 2 triệu khán giả Harbin ”.

Nam diễn viên Park Jung Min, không thể góp mặt tại bữa tiệc ăn mừng do đang quay phim ở nước ngoài, cũng chia sẻ hình ảnh tương tự gửi tới khán giả.

Ngoài video, nhóm diễn viên cũng có lịch trình gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ vào ngày 29/12 thông qua các buổi biểu diễn trên sân khấu. Theo AllKpop , vé vào các sự kiện này đã được bán hết.

Trước đó, khi phát hành vào ngày 24/12, phim giành vị trí số 1 tại phòng vé Hàn Quốc của Firefighters - bộ phim về lính cứu hỏa dẫn đầu phòng vé cuối tuần 2 tuần liên tiếp.

Harbin lấy bối cảnh năm 1909, kể về một nhiệm vụ nguy hiểm đến Cáp Nhĩ Tân (miền bắc Trung Quốc) của Ahn Jung Geun (1879-1910) do Hyun Bin thủ vai, người được Hàn Quốc ca ngợi là anh hùng dân tộc trong cuộc chiến chống thực dân Nhật Bản (1910-1945).

Hyun Bin diện vest bảnh bao trong bữa tiệc ăn mừng phim mới thành công.

Trong bối cảnh khủng hoảng chính trị do thiết quân luật, thành công của Harbin góp phần thúc đẩy sự phục hồi của phòng vé Hàn Quốc , được ghi nhận sụt giảm khán giả đáng kể so với cùng kỳ năm 2023.

Trước khi ra mắt, bộ phim lịch sử này cùng với Bogota: City of the Lost của Song Joong Ki được kỳ vọng cao cứu vãn tình hình ảm đạm tại các rạp chiếu phim nội địa.

Khán giả không bất ngờ với thành tích mà Harbin đạt được. Họ cho rằng phim ra mắt vào thời điểm hoàn hảo. Không còn gì phù hợp hơn một tác phẩm thể loại lịch sử tập trung vào cuộc đấu tranh giành độc lập được phát hành trong bối cảnh tình hình chính trị rối ren, người dân thất vọng với nhà cầm quyền.

Về chất lượng, bộ phim kinh phí 23 triệu USD được khen ngợi chất lượng hình ảnh cùng bối cảnh bi tráng, ấn tượng. Cốt truyện đơn giản, hấp dẫn và khơi gợi niềm tự hào dân tộc là yếu tố thuyết phục khán giả hàng đầu. Diễn xuất của Hyun Bin có sự tiến bộ đáng ghi nhận, nhưng gây bất ngờ nhất vẫn là Park Jung Min, khi thể hiện nhân vật một cách tự nhiên mà vẫn quyến rũ.

Tuy nhiên, phim có điểm yếu về khâu kịch bản. Korea Herald nhận định phim mang đến cảm giác gọt giũa quá kỹ càng, dẫn đến quá mức trang trọng hay thậm chí giả tạo. Việc đào sâu vào nội tâm, sự phức tạp của con người còn chưa tới.

Dẫu vậy, đây vẫn được đánh giá là bộ phim đáng xem, phù hợp để khích lệ niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn thế hệ cha ông đi trước của người Hàn Quốc.