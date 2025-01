Tài tử Justin Baldoni kiện tờ báo "bôi nhọ" anh 250 triệu USD

Ngày 2/6/2023, Blake Lively bắt đầu một chuỗi tin nhắn với đạo diễn và bạn diễn của cô trong "It Ends With Us" Justin Baldoni, đề cập đến việc trợ lý của cô không cung cấp kịp các bản cập nhật của kịch bản. Tin nhắn này thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng chỉ 18 tháng sau, nó trở thành một phần của bài viết gây chấn động của The New York Times. Tờ báo cáo buộc rằng, Baldoni nhiều lần xâm nhập vào xe lưu động trang điểm của Lively một cách không mời mà đến, ngay cả khi cô đang cho con bú.

Baldoni nhanh chóng phủ nhận các cáo buộc và ngày 21/12/2024, anh cùng 9 đồng nguyên đơn đệ đơn kiện The New York Times tại tòa án Los Angeles, đòi bồi thường 250 triệu USD. Đơn kiện nhấn mạnh rằng, bài viết đã cắt xén và bóp méo nội dung các tin nhắn nhằm tạo ra một bức tranh sai lệch về câu chuyện.

Trong khi đó, đại diện của The New York Times khẳng định bài báo được thực hiện kỹ lưỡng, dựa trên hàng nghìn trang tài liệu gốc và các tin nhắn được trích dẫn chính xác. Tờ báo cũng cho rằng họ đã công khai đầy đủ phản hồi của các bên liên quan.

Trong bài báo, Blake Lively được mô tả là nạn nhân của vụ quấy rối tình dục mà Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath là "tác giả". Tuy nhiên, đơn kiện của Baldoni khẳng định rằng, Lively mới là người khởi xướng một chiến dịch bôi nhọ nhằm kiểm soát hoàn toàn bộ phim.

Thậm chí, đơn kiện còn tiết lộ một chi tiết chấn động: trong một cuộc họp tại penthouse của Lively và chồng cô, Ryan Reynolds, tại Tribeca, Reynolds được cho là đã chỉ trích Baldoni một cách gay gắt, cáo buộc anh "sỉ nhục" vợ mình. Baldoni cũng tuyên bố rằng Reynolds đã gây áp lực để WME, công ty quản lý của anh, chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, đại diện của WME phủ nhận mọi cáo buộc.

Bên cạnh đó, những tin nhắn giữa Lively và Baldoni cũng được đưa ra để làm rõ bối cảnh. Trong một tin nhắn, Lively dùng từ "sexy" để mô tả trang phục của nhân vật mình, điều mà đơn kiện của Baldoni sử dụng để cho rằng ông chỉ làm theo ý kiến của cô trong quá trình sáng tạo.

Vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Justin Baldoni mà còn tác động mạnh mẽ đến cả đoàn làm phim "It Ends With Us." Ngay sau bài báo của The New York Times, WME đã chấm dứt hợp đồng với Baldoni, và khả năng thực hiện phần tiếp theo của bộ phim gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Điều này xảy ra dù bộ phim đã đạt thành công lớn về doanh thu, thu về 351 triệu USD trên toàn cầu từ ngân sách chỉ 25 triệu USD.

Tuy nhiên, đơn kiện của Baldoni đặt ra câu hỏi về độ xác thực của các thông tin mà The New York Times sử dụng. Theo đơn kiện, các tin nhắn bị chỉnh sửa để phù hợp với câu chuyện mà Lively và đội ngũ PR của cô muốn xây dựng. Một ví dụ là các tin nhắn được sử dụng để buộc tội hai nữ chuyên viên PR, Melissa Nathan và Jennifer Abel, dàn dựng thông tin bất lợi về Lively. Nhưng trong bối cảnh đầy đủ, các tin nhắn này cho thấy họ không liên quan trực tiếp đến những bài viết tiêu cực.

Đơn kiện cũng nêu rõ rằng những cáo buộc về việc Lively bị ép thực hiện cảnh thân mật không có cơ sở. Trước khi quay phim, Lively đã nhắn tin cho Baldoni rằng, cô không vội gặp điều phối viên về cảnh thân mật. Điều này trái ngược với tuyên bố rằng, cô phải đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình trên phim trường.

Một câu hỏi lớn được đặt ra là làm thế nào đội ngũ của Blake Lively có được các tin nhắn riêng tư giữa Baldoni và các đồng nghiệp. Đơn kiện của Baldoni cho rằng, những tin nhắn này được lấy từ một nhân viên PR cũ của ông thông qua các biện pháp mờ ám. Ngoài ra, đơn kiện cũng nhấn mạnh rằng, những tài liệu được sử dụng trong bài viết của The New York Times không phải lúc nào cũng phản ánh toàn bộ sự thật.

Trong khi đó, đội ngũ pháp lý của Lively khẳng định, cô bị trả đũa vì đã lên tiếng về các hành vi quấy rối và môi trường làm việc không an toàn. Lively hiện đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang, cáo buộc Baldoni và các đối tác vi phạm luật liên bang và bang California.